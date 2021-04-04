Kimler kimlerle beraber: PKK sevici Hasan Cemal'den 104 amiral eskisine destek!

Yazdığı kısa yazıyla darbe heveslisi 103 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı bildiriye karşı başlatılan soruşturmayı eleştiren Hasan Cemal vesayet özlemini ortaya koydu.

Hasan Cemal emekli de olsa askerlerin bir araya gelerek yayınladıkları bir bildirinin ne anlama geldiğini anlamayacak bir gazeteci değil zira kendisi bu işleri yakinen bilir. Cemal 1971 yılında gerçekleşen 12 Mart askeri müdahalesiyle darbe yapmaları engellenen 9 Mart cuntasının sivil aktörlerinden biridir. Dolayısıyla 103 emekli amiralin bir gece yarısı yayınladığı bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilip bu bildiri hakkında soruşturma başlatılmasını “sivil darbe” olarak isimlendirilmesi saflığına verilemez.

Burada açıkça “Erdoğan’dan kurtulalım da isterse asker eliyle olsun” hissiyatının bir tezahürü görülüyor. Neymiş efendim “Darbe ve vesayet rejimlerinin askerisine de, siviline de karşı”ymış Hasan Cemal! 28 Şubat’taki darbeyi meşrulaştırmak için ortaya atılan “Ne şeriat ne darbe” sloganının yeni sürümü değilse nedir bu!

Hasan Cemal'in söz konusu edilen 'yazısı':

SARAY'a: Emekli amiralleri susturmaya kalkışmak, haklarında soruşturma açmak, özgürlüğe darbedir, "sivil vesayet"in açık göstergesidir!

SARAY'a: Kimsenin "itiraz hakkı"nı elinden alamazsınız!

SARAY'a:

Emekli amiralleri

susturmaya kalkışmak,

haklarında soruşturma açmak...

1. İfade özgürlüğüne darbedir.

2. "Sivil vesayet" düzeninin

açık bir göstergesidir.

3. Kimsenin "itiraz hakkı"nı

elinden alamazsınız.

4. Özgürlüğe böylesine darbeler,

sadece askeri ve sivil darbe

yönetimlerinde,

askeri ve sivil vesayet

düzenlerinde olur.

5. Darbe ve vesayet rejimlerinin

askerisine de, siviline de karşıyım.

6. İnanıyorum, "sivil vesayet"in de

tarihin çöp tenekesine

atılacağı günler gelecek.

İyi pazarlar!

Kaynak: Haksöz Haber