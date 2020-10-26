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Sağlık Kimler grip aşısı olacak? Grip aşısı sorgulama!
Sağlık

Kimler grip aşısı olacak? Grip aşısı sorgulama!

Koronavirüs salgını nedeniyle grip aşılarına yoğun talep var. Kış ayının gelmesiyle birlikte hem grip hem de korona salgınına karşı aşı yaptırmak isteyenler grip aşısını yaptırmak istiyor. Ancak önüne gelen grip aşısı yaptıramayacak. Peki kimler grip aşısı yaptıracak? Grip aşısı yaptıracak mıyım? Grip aşısı nasıl sorgulanır?

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:18:00 - 2020-10-26 17:19:19
Kimler grip aşısı olacak? Grip aşısı sorgulama!

Sağlık Bakanlığı grip aşısının Türkiye’ye getirildiğini açıklamasından sonra grip aşısına yoğun talep söz konusu. Bu yıl korona salgını nedeniyle grip aşısına yoğun talep söz konusu idi. Kış ayının girmesiyle birlikte de grip aşısı yaptırmak isteyen bir hayli kişi var. Ancak isteyen grip aşısını yaptıramayacak. 

Grip aşısı sorgulama nereden yapılır?

Grip aşısı yaptıracak mıyım? Grip aşısı sorgulamak için Sağlık Bakanlığı e nabız uygulaması girişi yapılarak öğrenilmekte. Grip aşısı olacak kişiler e-Nabız üzerinden sorgulama yapmaları gerekiyor. Sisteme giriş yapan vatandaşlar 'Reçetelerim' kısmından grip aşısı sorgulamasını yapacaklar. 

Grip aşısını kimler yaptıracak?

Sağlık Bakanlığı tarafından kimlerin grip aşısını yaptıracağı açıklandı. Buna göre, 65 yaş üstü, kalp damar hastalığı, kronik rahatsızlıkları olan, kanser tedavisi gören ve organ yetmezliği bulunan riskli kişiler grip aşısında öncelik olarak yaptıracaklar.

E nabız girişi nasıl yapılır?

E nabız sitesine giriş nasıl yapılır? Sorusu grip aşısının e nabız üzerinden sorgulanacağının açıklanmasından sonra merak edilmeye başlandı. E nabız girişi yapmak için e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile birlikte  T.C. numaranız ile e nabza giriş yapılır.  E devlet girişi yaptıktan sonra sitenin en üst kısmında bulunan arama çubuğuna e nabız yazıp tıklanır. Gelen sekmeden e nabız tıklanır. E devlet girişi üzerinden e nabız sorgulama yapmak için tıklayın.

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