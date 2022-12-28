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Ekonomi Kimler EYT'den yararlanacak? EYT şartları neler güncel
Ekonomi

Kimler EYT'den yararlanacak? EYT şartları neler güncel

Milyonların merakla beklediği açıklama 28 Aralık Çarşamba akşamı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT konusunda alınan kararları açıkladı. Peki, kim EYT’den yararlanabilir?

Yeniakit Publisher
2022-12-28 20:50:00 -
Kimler EYT'den yararlanacak? EYT şartları neler güncel

Emeklilikte yaşa takılanların merakla beklediği açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT müjdesini verdi. Peki, kim emekli olabilir?

Kimler EYT'den yararlanacak? EYT şartları neler güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"EYT düzenlemesi uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır.

(EYT düzenlemesi) Devlet için büyük bir fedakarlık anlamına gelen bu düzenlemeyle artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtacağız.

Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.

(EYT) Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor.

Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli.

Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz."

EYT son dakika! EYT yaş sınırı kaç oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması
EYT son dakika! EYT yaş sınırı kaç oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması

Ekonomi

EYT son dakika! EYT yaş sınırı kaç oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması

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