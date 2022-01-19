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Ekonomi Kimler elektrik desteği alabilecek? Kronik hastalara elektrik faturası desteği mi verilecek?
Ekonomi

Kimler elektrik desteği alabilecek? Kronik hastalara elektrik faturası desteği mi verilecek?

Kimlere ne kadar elektrik faturası desteği verilecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Peki, kimlere ne kadar elektrik desteği ödemesi yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-01-19 21:03:00 -
Kimler elektrik desteği alabilecek? Kronik hastalara elektrik faturası desteği mi verilecek?

2022 yılının ikinci kabine toplantısı 19 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, elektrik faturası desteği kime ne kadar verilecek?

Kimler elektrik desteği alabilecek? Kronik hastalara elektrik faturası desteği mi verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturası desteğine ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elektrik tüketim desteği programı kapsamında 2.1 milyon haneye toplamda 6.4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Bu programın kapsamına kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamasını engelleyecek şekilde değiştiriyoruz. Böylece 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz” dedi.

Elektrik faturası desteğine ilişkin detaylar ise henüz açıklanmadı.

 

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