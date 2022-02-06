Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başöğretmenlik ve uzman öğretmenli sınavlarına ilişkin konuştu.

Kimler başöğretmenlik sınavına girebilir? Başöğretmen sınavı ne zaman nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV’de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “Daha önce sınav kaldırılsın diye bir talep oldu. Biz öğretmenlerimizin becerilerini sürekli geliştirmek, lisansüstü eğitime teşvik etmek istiyoruz. Bunun için biz uzman öğretmenlikte, 10 yılı tamamlamış öğretmenlerimize en az 180 saatlik bir eğitim öngörüyoruz. Ardından yazılı bir sınav yapılacak. Ancak, öğretmen yüksek lisansını tamamlamışsa, uzman öğretmenlik sınavında, doktorasını tamamlamışsa baş öğretmenlik sınavından muaf tutulacak. Daha önce tartışmalar oldu. Başöğretmen sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün unvanıdır, diye. Zaten kullanılmıyor. Şu anda bu seviyede 88 öğretmen var. Dolayısıyla bu öğretmenlerin birbirini rekabet halinde görecekleri bir mekanizma değil. Öğretmenlerimiz kendilerini geliştirdikçe haklarını elde edecekleri bir uygulama. Kişisel gelişimine yatırım yapan öğretmenlerimiz sistemden dışarı çıkmayacak.