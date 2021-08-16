Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Ülkemizde şimdiye kadar 84 milyonu aşkın aşı uygulandı. Son olarak 4.dozla ilgili karar çıktı. Peki, kim ne zaman 4.doz aşı olabilir?

Kimler 4. doz aşı olacak? 4.doz aşı randevusu ne zaman nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı. Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı.

Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi. Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı. Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.

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