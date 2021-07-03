Koronavirüs salgınında aşılama tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde 200’ü aşkın kişide görülen delta varyant sebebiyle 3.doz kararı alındı. 50 yaş üstü ve sağlık çalışanları 3.doz aşı randevusu almaya başladı. Söz konusu grup için ikinci dozun 3 ay sonrasına 3.doz aşı hakkı tanımlanıyor. Vatandaşlar 3.doz aşı yaptırmanın faydalı olup olmadığını merak ediyor. Peki, 3.doz aşı şart mı?

Kimler 3.doz aşı olabilir? 3. doz aşı olmak şart mı?

2 doz korona aşısı olan 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3.doz aşı randevuları son aşının üzerinden 3 ay geçtikten sonra aktif hale geliyor. İki doz Sinovac ya da iki doz Biontech yaptıranlar 3.dozun zorunlu olup olmadığını merak ediyor.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), 3. doz aşıya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

2 doz Biontech olanlar ne zaman hangi aşıyı 3. Doz olarak yaptırmalı?

Şimdiki veriler BioNTech aşısının oluşturduğu bağışıklık yanıtının güçlü bir şekilde 9-12 ay devam ettiğini gösterdiğinden 2 doz BioNTech olan kişilerin 9-12 ay boyunca ek doz aşı olmalarına gerek yoktur. Bu kişilerde 3. doz aşıya ihtiyaç olup olmayacağı ve ne zaman olacağı bu konuda yapılmakta olan çalışmaların sonuçlarına ve ortaya çıkabilecek yeni varyantlara göre belli olacaktır. Sadece BioNTech bulunan ülkelerde 2 doz uygulanmaktadır.

2 doz Sinovac olanlar hangi aşıyı ne zaman yaptırmalı?

İki doz Sinovac aşısı olan kişilerde oluşan bağışıklık yanıtının 3-6 ay içerisinde giderek azaldığı gözlenmektedir. Ayrıca Sinovac aşısının tüm dünyada birkaç ay içinde hakim hale gelmesi beklenen Delta varyantına karşı etkisi de sınırlı gözükmektedir. Bu nedenlerle iki doz Sinovac aşısı olanların ikinci dozdan 3-6 ay sonra 3. doz (hatırlatma veya rapel) aşıyı olması hem kendilerinin korunması hem de Delta varyantının yayılmasının önlenmesi açısından akılcı olacaktır.

Bu kişilerde 3. doz aşı Sinovac ile uygulanabilir. Ancak Delta varyantına karşı koruyuculuğu sağlamak açısından, özellikle sağlık çalışanları, kalabalık yerlerde çalışanlar gibi virüsle karşılaşma olasılığı yüksek kişilerin, ayrıca daha güçlü bağışıklık oluşturduğu için ileri yaştaki kişiler ve bağışıklık yetmezliği olanların 3. doz aşıyı BioNTech ile olması tercih edilmelidir.