Kimin maçı var, maç saat kaçta hangi kanalda? Bugün yarın maç var mı? Avrupa Ligi maçları…

2022 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanının başlamasının ardından UEFA Avrupa Ligi maçları da start alıyor. Son 16 turu play-off maçlarının oynanacağı UEFA Avrupa Ligi'nde maçlar ve eşleşmeler bir hayli araştırılıyor. 16 takımın kıyasıya mücadele edeceği Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu maç fikstürü de belli oldu. Peki bugün kimin maçı var, Bugün hangi maçlar var? Bugün maç saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var?

17 Şubat Perşembe günü Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 32 ilk karşılaşmaları oynanacaktır. İşte bugün oynanacak maçlar listesi:

Midtjylland - PAOK (17 Şubat saat 20:45)

Zenit - Real Betis (17 Şubat saat 20:45)

Sheriff - Braga (17 Şubat saat 20:45)

Dortmund - Rangers (17 Şubat saat 20:45)

Barcelona - Napoli (17 Şubat saat 20:45)

Fenerbahçe - Slavia Prag (17 Şubat saat 20:45)

Porto - Lazio (17 Şubat saat 23:00)

Sparta Prag - Partizan (17 Şubat saat 23:00)

PSV - Maccabi Tel Aviv (17 Şubat saat 23:00)

Marsilya - Karabağ (17 Şubat saat 23:00)

Leicester City - Randers (17 Şubat saat 23:00)

Celtic - Bodo Glimt (17 Şubat saat 23:00)

Sevilla - Dinamo Zagreb (17 Şubat saat 23:00)

RB Leipzig -Real Sociedad (17 Şubat saat 23:00)

Atalanta - Olympiakos (17 Şubat saat 23:00)

Avrupa Lig maçları hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçları EXXEN'den canlı şekilde yayınlanacak.

Chelsea - Lille! Villarreal - Juventus maçı ne zaman

22 Şubat Salı Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa) ile Villarreal (İspanya) - Juventus (İtalya) maçı oynanacak.

Atletico Madrid-Manchester United maçı ne zaman?

23 Şubat Çarşamba kimin maçı var?

Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda)