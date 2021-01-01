Kimin ‘Karar’ısın? Rahmetli Hasan ağabey olaydı bu sayfayı hazırlayanı tokatlardı

Miladi 2020 sona erdi. Yıla Türkiye’nin hayata geçirdiği birçok icraat damga vurdu. Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervi gibi maddi konuların yanında, Ayasofya Camii’nin kapalı olması gibi yıllardır devam eden büyük bir ayıptan da dönülerek manevi kazançlar da elde edildi.

Ayasofya’nın açılması geniş kesimleri sevindirirken, vatan – millet düşmanları adeta çıldırdı.

Sözcü gazeteci Ayasofya’nın açılmasını 2020’de yaşanan bir felaket olarak değerlendirirken, Ahmet Davutoğlu’na yakın Karar gazetesi de benzer bir skandala imza attı. Gazetede Ayasofya’nın açılması, 2020’nin bir kabusu olarak gösterildi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Karar’ın tepki çeken haberi de masaya yatırıldı.

Ali İhsan Karahasanoğlu, yapılanın editöryal bir hata olmadığının altını çizerek, "Rahmetli Hasan Karakaya ağabey olsa, bu sayfayı hazırlayan adama tokat atardı" dedi.