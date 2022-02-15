Kimin ek göstergesi yükselecek? Ek göstergesi yükselecek unvanların listesi !

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Milyonlarca memuru ilgilendiren ek gösterge çalışmasının Mayıs 2022’de TBMM’ye gelmesi bekleniyor. Ek göstergesi yükselecek unvanların tam listesi açıklandı. İşte 3600 ek gösterge ile unvanları yükselecek memurların listesi...

Sabah’ın haberine göre, taslak metinleri yayınlanan ve ek gösterge düzenlemesi kapsamına alınması için üzerinde çalışılan unvanların tam listesi yayınlandı.

Kimin ek göstergesi yükselecek?

Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyük Şehir

Belediyesiyle Büyük Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri

Başbakanlık Uzmanları

Adalet Uzmanları

Millî Savunma Uzmanları

İçişleri Uzmanları

Dışişleri Uzmanları

Çalışma Uzmanları

Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları

Kültür ve Turizm Uzmanları

Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları

Sanayi ve Teknoloji Uzmanları

Çevre ve Şehircilik Uzmanları

Gençlik ve Spor Uzmanları

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları

Gümrük ve Ticaret Uzmanları

İhracatı Geliştirme Uzmanları

Orman ve Su İşleri Uzmanları

Diyanet İşleri Uzmanları

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları

Devlet Personel Uzmanları

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları

Devlet Gelir Uzmanları

Tapu ve Kadastro Uzmanları

Meteoroloji Uzmanları

Basın ve Enformasyon Uzmanları

Yüksek Kurum Uzmanları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları

Savunma Sanayii Uzmanları

Vakıf Uzmanları

Marka Uzmanları

Patent Uzmanları

TİKA Uzmanları

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları

Yazma Eser Uzmanları

İstihdam Uzmanları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları

Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları

Yükseköğretim Kurulu Uzmanları

Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları

Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları

Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları

Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri

Dış Ticaret Uzmanları

Avrupa Birliği İşleri Uzmanları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri

Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri

İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri

Sosyal Güvenlik Uzmanları

Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları

Denizcilik Uzmanları

Sağlık Uzmanları ve Sağlık Denetçileri

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler

Millî Eğitim Uzmanları

Millî Eğitim Denetçileri ve İl Eğitim Denetmenleri

Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri

Maliye Uzmanları

Kimin 3000 ek göstergesi 3600 olacak?

Aşağıdaki kadrolarda görev yapanların 3000 olan göstergeleri yükseltilecek;

Hukuk Müşaviri

Bakanlık Özel Kalem Müdürü

Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı

Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı

Dışişleri Bakanlığı Özel Müşaviri

Savunma Sekreteri

Bütçe Dairesi Başkanı Saymanlık Müdürü

Bakanlık İl Müdürü

Askeri Defterdar

Muhasebe Müdürü

Muvazzaf Uzlaşma Komisyonu Başkanı

Milli Emlak Müdürü

Cezaevi Müdürü

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü

Bayındırlık ve İskan Müdürü

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürü

Müze Müdürü (İstanbul Topkapı)

Okul Müdürü (Unvanlılar dahil)

Maliye Kursu Müdürü

Muhakemat Müdürü

Hastane Müdürü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü Müdürü

Gemi Sürvey Kurulu Başkanı

İstanbul Validebağ Sanatoryum ve Öğr. Hst. Başk.

Sivil Savunma Koleji Müdürü

Defterdar Yardımcısı

Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı ve Serbest Bölge Müdür Yardımcısı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı

Mal Müdürü

Emlak Müdürü (Maliye Bakanlığı)

Müze Başkanı (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Ek göstergesi 3600 olacaklar kimler?

3600 ek gösterge verilecek yükseköğretim kurumu ve yargı kuruluşları

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurul Üyesi

Başhukuk Müşaviri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri ile Basın Müşaviri

Hukuk Müşaviri

İstatistik Müşaviri

Daire Başkanı

Gelir İdaresi Grup Başkanı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Grup Başkanı ve Müşaviri

Hazine Saymanı

Genel Sekreter

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı

R.S.Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü

Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü

Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürü

İl Müftü Yardımcısı

İlçe Müftüsü

Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İl Müdürü

Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürü

Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri İl Müdürü

Sosyal Sigortalar Kurumu Hastane Müdürü

Savunma Sekreteri

Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü

Yüksek Fen Kurulu Başkanı

Tetkik Kurulu Başkanı

Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı

Araştırma Geliştirme Kurulu Başkanı

Tetkik ve İstişare Kurulu Başkanı

Devlet Opera ve Balesi Müdürü

Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı

A.O.Ç. Müdür Yardımcısı

Araştırma ve Teknik Eğitim Merkezi Başkanı

S.S.K. Sağlık Meslek Lisesi Müdürü

Yurt Müdürü

Tapu Müdürü

Kadastro Müdürü

Kambiyo Müdürü

Borsa Komiseri

Üniversite Hastaneleri Başmüdürü

Nükleer Araştırma Eğitim Merkezi Müdürü

Bölge Başmüdürü

Gelir İdaresi Grup Müdürü

Vergi Dairesi Müdürü

Bölge İstihbarat Müdürü

Bölge İnşaat Müdürü

Kandilli Rasathanesi Müdürü

Başmüdür

Güneydoğu Anadolu Fosfatları Grup Bşk.

Müessese Müdürü

İşletme Müdürü

Fabrika Müdürü

Kombina Müdürü

Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreter Yardımcısı

Fakülte Sekreteri

Şirket Müdürü

Enstitü Müdürü

Tesis Müdürü

Kırıkkale Yardımcı Tesisler Müdürü

Belediyede çalışanların ek göstergesi yükselecek mi?

Mahalli İdareler ile Bağlı ve ilgili Kuruluşlarda ek göstergeleri yükselecek arasında Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları yer alıyor.

Ek göstergesi artacaklar arasında özel yarışma sınavıyla mesleğe girdikten sonra belli bir süre meslek içi eğitim aldıktan sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda atanan kariyer kadrolarda görev yapanlar da yer alıyor. Böylece, denetçi, müfettiş ve kaymakamların da ek göstergeleri artmış olacak. Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki Bakanlık İl Müdürleri ile İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri, Bakanlık Bölge Müdürleri ve Bölge Müdür Yardımcılarının da ek göstergeleri düzenlenecek.