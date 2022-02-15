Kimin ek göstergesi yükselecek? Ek göstergesi yükselecek unvanların listesi !
3600 ek göstergeden yararlanacak memurlar hangileri? Kimin ek göstergesi yükselecek? Ek göstergesi 3600 olacak olanlar kimler? 3600 ek gösterge artışı kime var? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği 3600 ek gösterge artışına ilişkin son dakika gelişmesi yaşanıyor. Hükümet ve Memur-Sen, 3600 ek gösterge düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geliyor. 3600 ek göstergede ilk adımın atılmasıyla birlikte kime 3600 ek gösterge artışı olacağı da sorgulanır oldu. Peki ek göstergesi yükselecek unvanlar hangileri?
Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Milyonlarca memuru ilgilendiren ek gösterge çalışmasının Mayıs 2022’de TBMM’ye gelmesi bekleniyor. Ek göstergesi yükselecek unvanların tam listesi açıklandı. İşte 3600 ek gösterge ile unvanları yükselecek memurların listesi...
Sabah’ın haberine göre, taslak metinleri yayınlanan ve ek gösterge düzenlemesi kapsamına alınması için üzerinde çalışılan unvanların tam listesi yayınlandı.
Kimin ek göstergesi yükselecek?
Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyük Şehir
Belediyesiyle Büyük Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri
Başbakanlık Uzmanları
Adalet Uzmanları
Millî Savunma Uzmanları
İçişleri Uzmanları
Dışişleri Uzmanları
Çalışma Uzmanları
Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları
Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları
Kültür ve Turizm Uzmanları
Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları
Sanayi ve Teknoloji Uzmanları
Çevre ve Şehircilik Uzmanları
Gençlik ve Spor Uzmanları
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları
Gümrük ve Ticaret Uzmanları
İhracatı Geliştirme Uzmanları
Orman ve Su İşleri Uzmanları
Diyanet İşleri Uzmanları
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları
Devlet Personel Uzmanları
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları
Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları
Devlet Gelir Uzmanları
Tapu ve Kadastro Uzmanları
Meteoroloji Uzmanları
Basın ve Enformasyon Uzmanları
Yüksek Kurum Uzmanları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları
Savunma Sanayii Uzmanları
Vakıf Uzmanları
Marka Uzmanları
Patent Uzmanları
TİKA Uzmanları
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları
Yazma Eser Uzmanları
İstihdam Uzmanları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları
Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları
Yükseköğretim Kurulu Uzmanları
Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları
Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları
Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları
Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri
Dış Ticaret Uzmanları
Avrupa Birliği İşleri Uzmanları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri
Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri
İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri
Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri
Sosyal Güvenlik Uzmanları
Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları
Denizcilik Uzmanları
Sağlık Uzmanları ve Sağlık Denetçileri
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri
Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları
Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler
Millî Eğitim Uzmanları
Millî Eğitim Denetçileri ve İl Eğitim Denetmenleri
Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri
Maliye Uzmanları
Kimin 3000 ek göstergesi 3600 olacak?
Aşağıdaki kadrolarda görev yapanların 3000 olan göstergeleri yükseltilecek;
Hukuk Müşaviri
Bakanlık Özel Kalem Müdürü
Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı
Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı
Dışişleri Bakanlığı Özel Müşaviri
Savunma Sekreteri
Bütçe Dairesi Başkanı Saymanlık Müdürü
Bakanlık İl Müdürü
Askeri Defterdar
Muhasebe Müdürü
Muvazzaf Uzlaşma Komisyonu Başkanı
Milli Emlak Müdürü
Cezaevi Müdürü
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü
Bayındırlık ve İskan Müdürü
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürü
Müze Müdürü (İstanbul Topkapı)
Okul Müdürü (Unvanlılar dahil)
Maliye Kursu Müdürü
Muhakemat Müdürü
Hastane Müdürü
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü Müdürü
Gemi Sürvey Kurulu Başkanı
İstanbul Validebağ Sanatoryum ve Öğr. Hst. Başk.
Sivil Savunma Koleji Müdürü
Defterdar Yardımcısı
Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı ve Serbest Bölge Müdür Yardımcısı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı
Mal Müdürü
Emlak Müdürü (Maliye Bakanlığı)
Müze Başkanı (Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Ek göstergesi 3600 olacaklar kimler?
3600 ek gösterge verilecek yükseköğretim kurumu ve yargı kuruluşları
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurul Üyesi
Başhukuk Müşaviri
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri ile Basın Müşaviri
Hukuk Müşaviri
İstatistik Müşaviri
Daire Başkanı
Gelir İdaresi Grup Başkanı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Grup Başkanı ve Müşaviri
Hazine Saymanı
Genel Sekreter
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı
R.S.Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü
Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü
Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürü
İl Müftü Yardımcısı
İlçe Müftüsü
Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İl Müdürü
Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürü
Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri İl Müdürü
Sosyal Sigortalar Kurumu Hastane Müdürü
Savunma Sekreteri
Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü
Yüksek Fen Kurulu Başkanı
Tetkik Kurulu Başkanı
Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı
Araştırma Geliştirme Kurulu Başkanı
Tetkik ve İstişare Kurulu Başkanı
Devlet Opera ve Balesi Müdürü
Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı
A.O.Ç. Müdür Yardımcısı
Araştırma ve Teknik Eğitim Merkezi Başkanı
S.S.K. Sağlık Meslek Lisesi Müdürü
Yurt Müdürü
Tapu Müdürü
Kadastro Müdürü
Kambiyo Müdürü
Borsa Komiseri
Üniversite Hastaneleri Başmüdürü
Nükleer Araştırma Eğitim Merkezi Müdürü
Bölge Başmüdürü
Gelir İdaresi Grup Müdürü
Vergi Dairesi Müdürü
Bölge İstihbarat Müdürü
Bölge İnşaat Müdürü
Kandilli Rasathanesi Müdürü
Başmüdür
Güneydoğu Anadolu Fosfatları Grup Bşk.
Müessese Müdürü
İşletme Müdürü
Fabrika Müdürü
Kombina Müdürü
Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreter Yardımcısı
Fakülte Sekreteri
Şirket Müdürü
Enstitü Müdürü
Tesis Müdürü
Kırıkkale Yardımcı Tesisler Müdürü
Belediyede çalışanların ek göstergesi yükselecek mi?
Mahalli İdareler ile Bağlı ve ilgili Kuruluşlarda ek göstergeleri yükselecek arasında Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları yer alıyor.
Ek göstergesi artacaklar arasında özel yarışma sınavıyla mesleğe girdikten sonra belli bir süre meslek içi eğitim aldıktan sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda atanan kariyer kadrolarda görev yapanlar da yer alıyor. Böylece, denetçi, müfettiş ve kaymakamların da ek göstergeleri artmış olacak. Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki Bakanlık İl Müdürleri ile İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri, Bakanlık Bölge Müdürleri ve Bölge Müdür Yardımcılarının da ek göstergeleri düzenlenecek.