Kimileri havalimanları, köprüler, hastaneler açar, kimileri ise sosyeteye içki bar

yeniakit.com.tr Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine neredeyse her açıklamasında vurgu yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı sürekli hedef gösteren Öztrak, son olarak BAYKAR Teknik Müdür Selçuk Bayraktar’ı hedef aldı ve “sosyete damat” ifadesini kullandı.

AK Partililerin memleket faydasına imza attığı her icraatta Erdoğan’a, ailesine ve AK Partililere saldıran Faik Öztrak’ın sosyetenin ortasındaki ailesi tekrar gündeme geldi.

5 dönemdir CHP’de milletvekilliği yapan Öztrak’ın babası Orhan Öztrak, İsmet İnönü döneminde CHP’de milletvekilliği ve İçişleri Bakanlığı yapmıştı. Daha sonra Cumhuriyetçi Güven Partisi’ne geçen Öztrak, burada Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevini üstlenmişti. Bu dönemde sosyete için snack-bar açan Öztrak, dini tabirleri içkiciler için kullanarak, “Bol içki ve sigara içilir inşallah” demişti.

Türkiye’yi şaha kaldıran ve dünyanın gıpta ile takip ettiği icraatlara imza atan AK Parti hükümeti ve iş insanlarına sosyete diyerek saldıran Öztrak’ın, kendisi ve ailesinin siyasi partilerin sırtından geçinmesi, bakanlık sırasında sosyeteye çalışması ve dini tabirleri kullanarak alkolü, sigarayı teşvik etmesi, “Bu kadarına da pes” dedirtti.