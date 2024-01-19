Kimi vezir olur kimi rezil olur! İşte şimdi Aslı’ya gülüp geçebilirsiniz

Türkiye'nin uzay serüveninde start verildi.

Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın yolculuğu başladı.

Ülkemizin uzay serüveninin başlaması sonrası ise bazı kesimlerin rahatsızlığı hatırlandı.

Milli Uzay Programı'nı eleştiriyordu

Bu isimlerin başında da gazeteci Aslı Aydıntaşbaş geliyordu.

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Aydıntaşbaş, 2014'te sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Gülüp geçmek lazım bence. Ama işte elalem iPhone yaparken, uzaya giderken biz niye ithal Japon teknolojisiyle Marmaray ile avunuyoruz görün." ifadelerini kullanmıştı.

"Bir uzay yolculuğu eksikti..."

Aslı Aydıntaşbaş, daha sonra tarihler 2021'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı eleştirmişti.

Aydıntaşbaş, bu kez de "Bir uzay yolculuğu eksikti..." ifadelerini kullanmıştı.