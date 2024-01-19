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Gündem

Kimi vezir olur kimi rezil olur! İşte şimdi Aslı’ya gülüp geçebilirsiniz

Yeniakit Publisher
2024-01-19 12:28:00 - 2024-01-19 12:29:33

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, ABD'nin Florida eyaletinden uzaya fırlatıldı. Yolculuğun başlamasıyla birlikte gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ın Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı eleştirmesi hatırlandı. Aslı Aydıntaşbaş'ın Milli Uzay Programı'na yönelik eleştirileri akıllara geldi: Bir uzay yolculuğu eksikti...

Türkiye'nin uzay serüveninde start verildi.

Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın yolculuğu başladı.

Ülkemizin uzay serüveninin başlaması sonrası ise bazı kesimlerin rahatsızlığı hatırlandı.

Milli Uzay Programı'nı eleştiriyordu

 

Bu isimlerin başında da gazeteci Aslı Aydıntaşbaş geliyordu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aydıntaşbaş, 2014'te sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Gülüp geçmek lazım bence. Ama işte elalem iPhone yaparken, uzaya giderken biz niye ithal Japon teknolojisiyle Marmaray ile avunuyoruz görün." ifadelerini kullanmıştı.

"Bir uzay yolculuğu eksikti..."

 

Aslı Aydıntaşbaş, daha sonra tarihler 2021'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı eleştirmişti.

Aydıntaşbaş, bu kez de "Bir uzay yolculuğu eksikti..." ifadelerini kullanmıştı.

Milli Uzay Programı Aslı Aydıntaşbaş'ı rahatsız etti
Milli Uzay Programı Aslı Aydıntaşbaş'ı rahatsız etti

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Yorumlar

Kartalbey

Hain karı

Cin isi japon isi DEGIL TAM SIYONIST-EMPERYALIST Amerikan mali bunlar

............
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
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