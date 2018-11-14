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Kimi su içse yarar, kimi tencereyi sıyırsa ne umur!

Su içseniz bile yarıyorsa sebebi metabolik hormonal sorun olabilir...

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:03
Kimi su içse yarar, kimi tencereyi sıyırsa ne umur!

Su içsem yarıyor, diyenlere bıyık altından gülümseriz. Oysa gerçekten kolay kilo almak önemli ve sık rastlanan bir problem.

Bakarsınız biri bir tabak makarnayla 1 gram bile almazken, diğeri ertesi gün terazide yarım kilo alıvermiş!

Aşırı kilo almanın sağlıksız beslenme ve hareketsizlik dışında da birçok sebebi vardır. Olağan dışı bir durum varsa metabolik hormonların rolünü unutmamalıyız. Sağlıklı besleniyor, spor yapıyor fakat yine de kilo alıyorsanız bu hormonlara bir baktırın deriz.

Adrenal bezlerde bozukluk

Vücudunuz sık sık stres altında kalıyorsa, farklı işlev bozukluklarına yol açan hormon dengesizliği gelişebilir. Böyle bir durumda adrenal bezlerde stres hormonu olan kortizol oluşur ve bir adım sonrası da kilo alımıdır. Belirtileri:

Yağlanma, karın ve bel bölgelerinde yoğunlaşır.

Kollar ve bacaklar inceyken; yüz ve boyunda kalınlaşma vardır.

Kan basıncı artar.

Kan şekeri yükselir, kaslar zayıflar.

Karaciğer faktörü

Karaciğer en önemli organlarımızdan biridir. Sağlıklı olmayı karaciğerin işlevine yerine getirmesiyle bağdaştırabiliriz. Eğer kilo artışınız karın bölgesindeyse, karaciğer probleminden bahsedebiliriz.

Belirtileri:

Kan şekeri artar.

Kan basıncı ve kolesterol seviyesi artar.

Eklem ağrısı, alerji ve cilt problemleri oluşur.

Tiroid problemi

Tiroid, vücudunuzun enerji kullanımından sorumludur. Tiroidiniz yanlış çalışırsa, enerji alımını azaltsanız bile kilo alırsınız. Belirtileri:

Kaslar zayıflar, cilt gevşer.

Devam eden yorgunluk ve kilo alma.

Saç dökülmesi.

Kalp atışlarında düşüş olur.

Depresyon.

Yumurtalıklarınızı kontrol ettirin

Kadınlardaki bu hormonal dengesizlik, tüketilen karbonhidratla ilgilidir. Bütün karbonhidratlar yağa dönüşür. Yumurtalıklarda problem varsa, ne kadar dikkat ederseniz edin kilo alırsınız.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 16:03
  1. kilo verememe
  2. neden kilo veremiyorum
  3. kilo vermeyi engelleyen hastalıklar

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