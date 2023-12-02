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Medya Kimi oynayacağı belli oldu! Tamer Karadağlı'ya sürpriz rol
Medya

Kimi oynayacağı belli oldu! Tamer Karadağlı'ya sürpriz rol

Yeniakit Publisher
2023-12-02 15:30:00 -
Kimi oynayacağı belli oldu! Tamer Karadağlı'ya sürpriz rol

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 UNESCO Dünya Aşık Veysel Yılı kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te 'Dostlar Beni Hatırlasın' isimli tiyatro gösterisinin sahneleneceğini açıkladı. Aşık Veysel'i sahnede Tamer Karadağlı'nın oynayacağı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Unutulmaz halk ozanı Aşık Veysel'in hayat yolculuğunu anlatan eşsiz türküleri Fransa'nın başkenti Paris'te yankılanacak. Sevgisi, hoşgörüsü, yaşama sevinci, barışı ve adaleti esas alan yaşam felsefesiyle kendi dünyasını aydınlatırken günümüze de ışık tutan Aşık Veysel Şatıroğlu, UNESCO'nun Paris'te bulunan genel merkezinde tiyatral bir gösteriyle anılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 UNESCO Dünya Aşık Veysel Yılı etkinlikleri kapsamında daha önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Dostlar Beni Hatırlasın' etkinliğini, 4 Aralık'ta Paris'e taşıyacak. Bakanlık Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçılarının sahneleyeceği tiyatral gösterinin Genel Sanat Yönetmeni Ömer Faruk Belviranlı olacak. Aşık Veysel'i sahnede Tamer Karadağlı'nın oynayacağı 'Dostlar Beni Hatırlasın' gösterisinin Orkestra Şefi Enver Merallı ve solistleri de Elif Buse Doğan, İsmail Altunsaray, Mahriban Akkuş ile Pelin Karakuş olacak" denildi.

Gösteride, modern dans alanında; Uzun İnce Bir Yoldayım, Atatürk'e Ağıt, Havalanma Telli Turnam, Ben Gidersem Sazım Sen Kal Dünyada, Güzelliğin On Par'etmez, Küçük Dünyam, Kahpe Felek Sana Nettim Neyledim, Bin Cefalar Etsen Almam Üstüme, Çiğdem Der ki Ben Elayım ve Benim Sadık Yarim Kara Topraktır eserlerinin sahneleneceği kaydedildi.

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