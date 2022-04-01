Kimi nereden kovuyorsun sen! Yeni Akit’in hedef alındığı Flash TV’de Süleyman Demirel kafası hortladı

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Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu'nda bazı velilerin talebi üzerine kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı oturması için okuldaki öğretmenlere yazı gönderen ve laikçilerin hedef göstermesiyle görevden alınan Haydar Akın, tepkilerin ardından görevine iade edildi.

Oda TV Haydar Akın'ın sözlerini çarpıttı

Görevine döndükten sonra birlikte çalıştığı öğretmen arkadaşlarına, "Yaşananları unutalım, konuyu kapatalım." çağrısı yapan Akın’ın sözleri, Eğitim-İş Sendikası'na bağlı öğretmenler tarafından art niyetli bir şekilde Oda TV'ye gönderildi. Akın’ın hedef gösterildiği, ‘Göreve iade edilen harem selamlık müdür ilk toplantıda öğretmenlere ne dedi’ başlığıyla yapılan haber, Flash TV tarafından da yayınlandı.

Flash TV Yeni Akit'i hedef aldı

Milli ve manevi değerlere karşı düşmanca tutum içerisinde olan Flash Tv’de Öğle Bülteni haberinde Haydar Akın ‘gerici’ olarak lanse edildi. Yayında, Akın’la ilgili yapılan haberden dolayı Yeni Akit de hedef alınarak, “Haremlik-selamlık uygulama rafa kaldırılırken iktidar yanlısı Akit Gazetesi’nin web sitesinde…” şeklinde ifadelere yer verildi.

Süleyman Demirel kafası hortladı

Haberin sona ermesinin ardından Öğle Bülteni sunucusu canlı yayında, hadsizce söylemlerde bulundu. Süleyman Demirel kafasıyla adeta Türkiye sadece kendilerine aitmiş gibi müdürü ülkeden ‘kovan’ sunucu şu sözleri kullandı:

“Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada yaşıyorsun, burada eğitimcilik yapıyorsun. Dolayısıyla buranın kurallarına, kanunlarına, anayasasına göre hareket edeceksin. Beğenmiyorsan, kızlı-erkekli ayrı oturan bir sürü ülke var. Git orada yap, hangi eğitmenliğini ya da hangi kafayı taşıyorsan!”

Başörtülülere 'Suudi Arabistan'ı göstermişti

Müslümanlara yönelik kindar söylemleriyle hafızalarda yer edinen 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de yıllar önce katıldığı bir televizyon programında "Türban gericiliktir, başı bağlı okumak isteyenler Arabistan’a gitsin" ifadelerini kullanmıştı.