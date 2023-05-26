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Sosyal Medya Kime oy verileceği sorulan kadının cevabı sosyal medyayı salladı
Sosyal Medya

Kime oy verileceği sorulan kadının cevabı sosyal medyayı salladı

Yeniakit Publisher
2023-05-26 15:38:00 - 2023-05-26 15:39:47

28 Mayıs'ta kime oy vereceği sorulan kadın Ecevit dedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili sokak röportajında hangi adayı desteklediği sorulan bir kadın, yanlışlıkla Ecevit'in adını söyledi. Medyali TV isimli Youtube kanalının yaptığı röportajda kadın, "Tereddütsüz Ecevit" dedi.

Bu sözler üzerine muhabir "Ecevit aday değil efendim" yanıtını verdi. O sözlerin ardından sosyal medyada Ecevit'in geçmiş yıllarda yaptığı seçim çalışmalarının, mitinglerin ve konuşmaların görüntüleri gündem oldu.

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