Kime güvenmeli Ahbab

İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Felaket benzeri durumları, deprem gibi durumları istismar eden guruplara, bireylere bugünlerde çok şahit oluyoruz.

Işte oradaki Filistinlilere sattılar, attılar diye ihanet ettiler diye yalan satanlar! şu anda üç yıldır bu çileyi çekiyorken o bebekler, yaşlılar, kadınlar, kızlar hangisi ülkesini satmış? Onlara bunu diyenler sattılar, satılık.

Depremde de işte ahbap benzeri istismarcılar, satıcılar, hacıya hocaya sıkça çatar, o hacı hoca hiç olmazsa beşeri planda günah işlese bile o günahı affettirmek için hacca gidiyor, camiye gidiyor.

Peki elbette her insanın hatası olabilir. Hacıya, hocaya çatarak devlete çatarak hayır kurumlarına çatarak bu Filistinlilere çatarak ahbap derneği vari insanları kandıran ve belli grupların TV'lerin ve partilerin kucağında reklam ederek, hoş görünerek, istismar ederek, simsarcılık yaparak insanları soyanlara ne demeli?

Hacı hoca hiç olmazsa bunu, hakkı inkar ederek değil günahını gerekirse tövbe ederek affettirmeye çalışarak, ama bu ahbap derneği vari bu terörist insanları soyan, dünyalarını çalan, ceplerindekini çalan yetmedi ahiretlerini çalanlar tam da bakın tövbe ederek değil bodoslama Hacı Hoca üzerinden İslam'a çatarak hakka hakikate çatarak Kudüs'e çatarak Filistin'e çatarak yıllarca insanları sömürdüler. Birileri de onlara destek çıktı.

Ne oldu peki? Daha şu dünya gözüyle gördünüz mü? Gördünüz mü? Ak koyun kim? Kara koyun kim? Böyle bodoslama Hacı Hoca üzerinden İslam'a cephe alan partiler, TV kanalları, medya, şirketler, bazı dernekler, ahbaplar, dernekler bakın ne kadar soymuşlar, ne kadar çalmışlar, o deprem için toplanan paraları götürüp kumara yatırmışlar, kumara yatırmışlar ve değişik kendi zevki sefalarında tüketmişler. Peki bunlara kanıp da Filistinli'ye ihanet eden, İslam'a ihanet edenler siz dünya gözüyle bunları gördünüz. Hem de kaç defa ama yine yanılmaya, aldanmaya ve onların peşinde olmaya devam ediyorsunuz.

Bir de bunun ahireti var ahireti. Şu anda şu Ahbap Derneği deşifre oldu. Deşifre olmayan partiler dernekler, cemaatler, cemiyetler, nicesi. Belki şu anda bunun telafisi mümkün. Bugün deşifre olmayanlar yarın kıyamette deşifre olduğunda bu insanlar ne yapacak? Nasıl telafi edecek? Cebindeki parasıyla cehennemi satın almış olacak. Işte ahbapvari bu tür derneklere yardım edip haktan yana hakikatten yana her şeyini ortaya koyanlara sırtını dönenler, onları yıllarca gericilikle, yobazlıkla suçlayanlar ve onlara karşı devleti, kurumları kışkırtanlar, sözde Siyoni Kemalizm ve Siyoni laıkçılık üzerinden, tek parti yasaları üzerinden, korumacılıklar üzerinden insanları mağdur edenler ve onlara aldananlar, onların peşinden gidenler. Bugün bir tanesi bunca zaman sonra deşifre oldu.

Peki deşifre olmayanlar ne olacak? Hakkında koruma kanunu olanlar bir şekilde korunanlar tek parti yasalarıyla, tek adam rejimleriyle bir şekilde korunanlar yarın insanları kandırdığı ve onları dolandırdığı aldattığı anlaşılırsa onların peşinden gidenlerin hali nice olacak?

O gün diyecekler ki Allah'ım bu tabi olduklarımız ulu önderlerimiz izinden gittiklerimiz bizi sapıttı. Onlara iki kat ceza ver diyecekler. Ama beyhude beyhude onlar da diyecekler ki eğer siz körü körüne bize tabi olmasaydınız bize itaat etmeseydiniz bizi pohpohlamasaydınız biz de bu kadar azgınlaşmayacaktık. Sizin de cezanız iki kat olsun diye birbirlerine düşecekler.

Bugün ahbabvari derneklerin yapıp ettiklerinden ders almak telafi etmek mümkün. Ama yarın mümkün de olmayacak.Onun için bugün sizleri bu ahbabı desteklemek yerine, babala tv, efendim Halk TV, sözcü, şu, bu bunları dinleyip onlara kanmak yerine Rabbii TV, Rabbi Medya, Rabbi Haber, Rabbi Mecra, Siyoniler sürekli kapatıyor, tavsiye ederiz. Hatta hem Siyoni, hem Siyoni Kemalistlerin de sürekli baskı yaptığı medyamızla tek başımıza olsa bile mücadeleye devam ediyoruz. Haktan haberdar olun. HAKKANİ medyalara ve mecralara kulak verin

Ve şundan eminiz ki biz, bizi takip edenlerin yüzünü karartmayacağız. Özellikle yevmül kıyamette bize destek olanların yüzü kararmayacak ve onların ahireti cennet olacak inşallah diyoruz. Ancak parasıyla cehennemi satın alanlara ve cehenneme talip olanlara yapmayın, etmeyin diyoruz.

Herkes kendi yoluna diyoruz ve halka şahitlik eden haktan yana duranların da Rabbim şahidliklerini kabul buyursun. Mübarek etsin Rabbim diyoruz, diliyoruz. Allah'a emanet olun.