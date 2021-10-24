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Gündem Kimden yanasınız? 10 büyükelçiye ‘iyi’ sekreter
Gündem

Kimden yanasınız? 10 büyükelçiye ‘iyi’ sekreter

Milliyetçi görünümlü İyi Partili Moskova eski büyükelçisi Aydın Sezgin, Türk yargısını hedef alan ve skandal Osman Kavala talepleriyle tepki çeken 10 haddini bilmez büyükelçinin sekreterliğine soyundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 13:29:00 -
Kimden yanasınız? 10 büyükelçiye ‘iyi’ sekreter

Türk yargısının bağımsızlığına karşı çıkan bir tutum içerisine giren milliyetçi görünümlü İyi Partili Moskova eski Büyükelçisi Aydın Sezgin, skandal ‘Osman Kavala’ talebi ile tepki çeken 10 büyükelçinin avukatlığına soyundu.

Sanki büyükelçilerin sekreteri

Sezi olaylarını finanse ederek ‘Soros’çuluğa soyunan Osman Kavala’nın hapisten çıkmasını talep eden 10 büyükelçinin savunuculuğunu yapan Sezgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu hedef aldı.

Sezgin yaptığı açıklamalarda, “Dışişleri Bakanlığı’nın Erdoğan’ın talimatına direnmesi mümkün değil. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Erdoğan’ı yanlıştan çevirebileceğini, onu ikna edebileceğini düşünmek imkansız. Çünkü Türkiye’de dışişleri bakanı, Erdoğan’ın sekreteri gibi çalışıyor. İç siyasette sıkışan Erdoğan, bir hamle yapıyor kendince ama bu hamleden kazanç elde edemez. Yaptığı bu korkunç açıklama Türkiye’nin zaten yıpranmış, diktatör ülke, az gelişmiş Afrika ülkesi imajını daha da perçinler. Çünkü böyle 10 büyükelçinin birden istenmeyen adam ilan edilmesine ancak oralarda rastlanır.” İfadelerini kullandı.

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