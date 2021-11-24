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Kadın - Aile Kimchi nedir, turşusu nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kimchi nedir, turşusu nasıl yapılır?

Kimchi bir çeşit acılı lahana turşusudur ve Çin marulunun sarımsak, zencefil, acı biber ve soğan ile salamura edilmesinden elde edilir.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 12:19:00 - 2021-11-24 12:23:46
Kimchi nedir, turşusu nasıl yapılır?

Kore mutfağının en eski, en otantik ve en sık yenilen aperatif  yemeğidir. Uzak doğu vazgeçilmez turşusudur.

Kimçi turşusu için malzemeler şunlar:

1 adet Çin marulu
Yarım su bardağı deniz tuzu
1 adet havuç
2 adet yeşil soğan
1 adet cam kavanoz
5 diş sarımsak
1 adet kuru soğan
1 adet elma
1 parça zencefil
2 tatlı kaşığı esmer şeker
1 çay bardağı balıksosu
Yarım su bardağı acı pul biber
1 çay bardağı su
1 çay bardağı haşlanmış pirinç

Yapılışı

Çin marulunu uzunlamasına dört parçaya bölün. Parçaların kök kısımlarına uzunlamasına kesikler atın. Hepsini iyice doğrayıp güzelce yıkayın. Suyu süzülünce bir kısmını derin bir kaseye alıp üzerine tuz serpin ve elinizle iyice ovalayın. Aynı işlemi marullar ve tuzunuz bitene kadar tekrarlayın. Marulları bir kenara alıp suyunu salana kadar bekletin. Suyunu salınca marullarınızı 3-4 kez iyice yıkayıp tuzunu akıtın. Başka bir yerde sarımsağı, kuru soğanı, elmayı, zencefili, şekeri, balık sosunu, pul biberi ve haşlanmış pirinci blender’da çekin. Yoğun kıvamlı ve homojen bir sos elde edin ve sosunuzu bir kenara alın. Havuçlarınızı rendeleyin, yeşil soğanlarınızı da verevine keserek doğrayın. Bu malzemeleri suyu süzülen marul yapraklarınızla iyice karıştırın. Üzerine hazırladığınız sosu dökün ve hepsini iyice harmanlayın. Tüm malzemeleri hava almayan cam bir kavanoza doldurun. 6-8 saat oda sıcaklığında, ardından 1 hafta kadar da buzdolabında bekletin. Afiyet olsun

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