Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un öldüğü ileri sürüldü. Çin'de yayın yapan HKSTV Hong Kong Televizyonu'nun müdür yardımcısı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti. Haber sitesi Daily NK ise Kim'in 12 Nisan'da ülkenin doğu kıyısındaki Hyangsan kentinde kalp ameliyatı geçirdiğini ve Kumkant Dağı'ndaki villasında tedavi gördüğünü yazdı. Ancak Kim Yo Jong’un sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Kim Jong-Un yerine kardeşi Kim Yo Jong’un geçeceği ileri sürüldü. Peki, Kim Yo Jong kimdir?

Kim Yo Jong kimdir kaç yaşındadır?

Kim Yo Jong 26 Eylül 19887de dünyaya geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi. Aynı zamanda eski lider Kim Jong-il'in en küçük kızı ve Kuzey Kore'nin kurucusu Kim İl-sung'un torunu. Politbüro'nun (Siyasi Büro) yedek üyesi ve Kore İşçi Partisi'nin (KİP) Tanıtım ve Enformasyon Bölümü başkan yardımcısıdır.