Kim tarafından çöpe atıldığı bilinmeyen 'Atatürk' tablosu okul müdürünün başını yaktı!

AA'da yer alan habere göre Denizli'de bir ilkokulun yakınında çöpte bulunan Mustafa Kemal posteri ve İstiklal Marşı tablosuyla ilgili soruşturma kapsamında okulun müdürünün görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, basında bir ilkokul yakınındaki çöpe Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosunun atılmış olduğuna dair haberler yer aldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli basın yayın organlarında Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu yakınında Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosunun çöpe atılması ile ilgili çıkan haberlere istinaden okul müdürü R.Ö. görevden uzaklaştırılarak konunun aydınlığa kavuşturulması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

Okul müdüründen açıklama

Diğer yandan görevden uzaklaştırılan okul müdürü R.Ö. de konuyla ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Atatürk fotoğrafı ve İstiklal Marşı tablosunun depoda yapılan temizlik nedeniyle atıldığını ve durumdan haberdar olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Atatürkçülüğümü, bayrak sevgimi, vatan millet sevgimi, milliyetçiliğimi hiç kimseyle tartışmam. 40 yıl önce de Atatürkçüydüm şimdi de Atatürkçüyüm. Ölene kadar da böyle olacak.

Yapılan iş, yanlıştır ama konu başka bir mecraya taşındı. Pandemiden dolayı okullar kapanacağı için depoda temizlik yapılacağından haberim var. İŞKUR vasıtasıyla okulumuzda istihdam edilen çalışanların cahilliğinden kaynaklanan bir olaydır.

Yoksa benim bu konularda ne kadar hassas olduğumu tüm eğitim camiası yakından bilir. Ben bu okula atandığımda ilk iş olarak okulumuzun önüne yaptırdığım Atatürk büstü ve tabi ki "Ne mutlu Türküm diyene" çalışmasını yaptırdım. Hakkımda açılan soruşturmanın selameti için valilikçe yapılacak soruşturmada olayın bir cehaletten kaynaklandığı ortaya çıkacaktır. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum."