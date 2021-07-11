Kim şampiyon oldu? EURO 2020 şampiyonu kim oldu?
İtalya İngiltere maç sonucu | 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final maçı İtalya ile İngiltere arasında oynandı. Futbolseverler mutlu sona hangi takımın ulaştığını araştırmaya başladı. Peki, İtalya İngiltere maçı kaç kaç bitti?
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz yıl yapılmadı. Turnuva aynı isimle bu sene düzenlendi. 11 Haziran’da başlayan turnuva 11 Temmuz’da oynanan İtalya İngiltere maçıyla noktalandı. Peki, İtalya İngiltere maçı kaç kaç bitti?
Kim şampiyon oldu? EURO 2020 şampiyonu kim oldu?
İtalya-İngiltere maçı Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başladı. Mücadelede İngiltere’nin 1-0’lık üstünlüğü sürüyor.
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