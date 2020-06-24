Kim ne yapmak istiyor? Tehditlerin ardından Kuzey Kore'den geri vites!

İki ülke arasındaki tansiyon, son olarak Güney Kore’deki eylemci grupların hava balonlarıyla Kuzey'e Pyongyang yönetimini kötüleyen broşürler yollamasıyla yükselmişti. Güney’deki eylemci grupların yıllardır eylem yapmalarına karşın Kuzey Kore bu defa çok sert tepki vermiş ve iki ülke arasında bir süre önce açılan ve taraflar arasında diyalog için kullanılan bir merkeze ait binayı havaya uçurmuştu.

Bu gelişmenin ardından Güney Kore’ye yönelik bir askeri harekat tehdidinde bulunan Kuzey Kore'nin şu an bu tehditten neden geri adım attığı bilinmiyor.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un partisinin askeri kanadıyla dün bir video konferans görüşmesi yaptığı biliniyor. Ancak toplantının ayrıntılarına dair bilgi bulunmuyor.

Sınırın Kuzey Kore tarafına Güney’e yönelik yayın yapmak için kurulan fazladan 20 dev hoparlörden 10 tanesinin de sökülmeye başlandığı görüldü. Daha önce iki ülke arasında imzalanan bir anlaşmayla sınırda bulunan dev hoparlörlerden 40 kadarı sökülmüştü.

Güney Kore tarafı da son gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü, kendilerinin iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanması konusundaki tavırlarında bir değişiklik olmadığını da dile getirdi.

Sözcü ayrıca Kuzey Kore’ye ait web sitelerinden Güney Kore yönetimini eleştiren bazı sayfaların da kaldırıldığını tespit ettiklerini söyledi.

İki ülke arasındaki son gerilimde özellikle Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong sert ifadeler kullanmış ve Güney Kore’ye yönelik askeri harekat başlatılması tehdidinde bulunmuştu.