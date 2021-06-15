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Medya Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Kenan İmirzalıoğlu bile şaşırdı
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Kenan İmirzalıoğlu bile şaşırdı

Kim Milyoner Olmak İster'e Esma Erol adlı yarışmacı herkesi şaşkına çevirdi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu bile şaşkınlığını gizleyemedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 15:53:00 - 2021-06-15 15:58:59
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Kenan İmirzalıoğlu bile şaşırdı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'e Esma Erol adlı yarışmacı damga vurdu. Yarışmada İstanbul, Sinop ve Hatay'ın hangi yarı kürede yer aldığı sorusuna yarışmacının verdiği cevap, izleyicilerin yanı sıra ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu da şaşırttı.

Esma Erol, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun yönelttiği 'İstanbul, Sinop ve Hatay sırasıyla hangi yarı küredeki illerdir?' sorusuna cevap aradı.

Erol, "Kuzey- Kuzey- Güney" cevabını verdi. Ancak yarışmacının soruya verdiği cevap yanlıştı.

Ünlü sunucu İmirzalıoğlu da dahil herkes bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Genç yarışmacı programdan yalnızca bin TL ödül ile ayrıldı.

Fenomen yarışma programında bu duruma benzer zaman zaman seyirciyi şaşırtan anlar oluyor. Küçük yaşta beyin felci geçiren 23 yaşındaki Betül Yoğurtçu, sadece başarısıyla değil hikayesiyle de herkesi hayran bırakmıştı.

Betül Yoğurtçu, 1 milyon liralık soru görmeye bir adım kala herkesi şaşırtan bir hamle yapmıştı. Soruları iyi analiz eden yarışmacı, 125 bin liralık soruyu görmüştü ancak riske girmemek için yarışmadan çekilmişti.

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