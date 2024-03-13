Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yer değiştirmek istedi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Mehmet Çağrı Uğur, ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı. Yarışmacının karşısına dokuzuncu soruda karşısına 'Ayet' sorusu çıktı. Heyecanına yenik düşen yarışmacı verdiği cevap sonrası pişmanlık duydu.

Yarışmacının karşısına 300 bin TL'lik soruda, "Kur'an-ı Kerim" de "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir? sorusu çıktı.

YANLIŞ ŞIKKI SEÇTİ

Yarışmacı bir an heyecanına yenik düştü ve 'D- Bakara' suresi cevabını verdi.



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"KEŞKE BİRAZ DAHA DÜŞÜNSEYDİM"

Doğru cevap 'C- Rahman' olduğunu gören yarışmacı büyük pişmanlık duydu. Yarışmacı, "Rahman ne demek? Onun anlamı üzerinde durdum. Keşke biraz daha düşünseydim" ifadelerini kullandı.

TEBESSÜM ETTİREN DİYALOG!

Doğru cevap sonrası yarışmacının ünlü sunucuyla arasında geçen diyalog ise tebessüm ettirdi.

"ÇÜNKÜ RAHMET VEREN KAPSAYAN DEMEK"

Bunun üzerine ünlü sunucu, yürüttüğü mantığa değinerek "Fatiha ve İhlas Suresi'ni çok kolay bir şekilde elediniz. Bakara yanlış hatırlamıyorsam "bir besi hayvanı" deniz. Bu arada doğru Bakara bir inek hayvanıdır. Ben bir şeye takıldım sadece Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla… Yağmura rahmet yağdı deriz. Çünkü Rahmet veren kapsayan demek"

"YER DEĞİŞTİRELİM"

Yarışmacı, "Bravo o halde 9. soruya geçtiniz Kenan bey" deyince ünlü sunucu da "Teşekkür ederim o zaman yer değiştirelim" ifadelerini kullanması stüdyoda tebessüm ettirdi. Yarışmacı 50 bin TL alarak yarışmaya veda etti.