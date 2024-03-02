Kim Milyoner Olmak İster’de garip anlar! Üniversite mezunu genç 9-4 sorusunu cevaplayamadı

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de üniversite mezunu bir genç, bilediği soruyla hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı.

"9 EKSİ 4 KAÇ EDER?" SORUSUNA CEVAP VEREMEDİ

Yarışmacıya "Üçün üç katından ikinin iki katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?" sorusu yöneltildi. Bu soruya cevap veremeyen genç kız, telefon joker hakkını kullandı. Ancak yarışmacının telefonla arayarak yardım istediği mühendis arkadaşı da soruya doğru cevap veremedi.

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