Kim Milyoner Olmak İster'de futbol sorusu gündem oldu

ATV'nin ilgiyle izlenen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ' Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına futlbol sorusu damga vurdu.

200 bin TL değerindeki olan "Türkiye’de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi, ülkesinin A milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır?" sorusu soruldu.

Soruda Gheorghe Hagi, Roberto Carlos, Wesley Sneijder ve Alex de Souza şıkları yer aldı.

Yarışmacı Roberto Carlos yanıtı verdi ve yarışmadan elendi. Sorunun doğru cevabı ise 134 kez Hollanda Milli Takım formayı giyen Wesley Sneijder olacaktı. Roberto Carlos ise 127 kez milli formayı terletti. Hagi 125, Aex de Souza ise 48 kez milli oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ATV'de yayımlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ' Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında sorulan futlbol sorusu gündem oldu.