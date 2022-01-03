Kim Milyoner Olmak İster'de futbol hastası adamın zor anları: Henüz ilk soruda...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu. Geceye damga vuran yarışmacı ise Ege Yasin Türkan oldu. Türkan, futbol bilgisine güvendiğini ve her şeyi bildiğini dile getirse de ilk soruda karşısına futbol sorusu çıkınca ne yapacağını bilemedi! Oldukça kolay bir soruda joker hakkını kullanan yarışmacı geceye damga vurdu.

Yarışmacı, futbolla ilgili her şeyi bildiğini ve futbolla ilgilendiğini dile getirdi.

Karşısına çıkan ilk soruda futbol sorusu çıktı. Heyecanlanan yarışmacı Türkan, seyirci joker hakkını kullandı.

Seyirciler, yüzde 91 oranında 'C-Etten' cevabını verdi.

Heyecanlanan yarışmacı seyirciye güvenerek 'C' şıkkı cevabını verdi.

Doğru cevabı veren yarışmacı bir üst soruyu görmeye hak kazandı.