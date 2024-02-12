  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karar: KDV'de yeni düzenleme! Hepsini Gazete'de yayımlandı

Günlük petrol miktarı paylaşıldı! Tam gaz devam!

Bir orman yangını algısı daha! Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

CHP’li Büyükerşen’den hadsizlik! “Osmanlı, karı için Avrupa’ya sefer düzenliyordu”

Adnan Oktar Örgütü'nün eski üyesi itiraf etti: O kadın olmasa bu örgüt olmayacaktı

Hollanda'da İslamofobik kirli oyunlara karşı bir büyük başarı: Hollandaca mealli Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

Kulüplerin dünya sıralaması belli oldu! Süper Lig devi Barcelona'yı tarihe gömdü: İşte o liste...

Çamur siyaseti devam ediyor! CHP’li isimlerin algı operasyonu kısa sürdü

Kızıldeniz'den geçen savaş gemileri krize neden oldu

Bahçeli Altınok’a koltuğunu verdi
Medya 'Kim Milyoner Olmak İster'de Filistin sorusu! Yarışmacı çekildi
Medya

'Kim Milyoner Olmak İster'de Filistin sorusu! Yarışmacı çekildi

Yeniakit Publisher
2024-02-12 02:40:00 -

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan İsrail-Filistin sorusu büyük dikkat çekti.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde 'İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır? sorusu soruldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde, "İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır?" sorusu geceye damga vurdu.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Simay Doğrusoy, başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı, ilk baraj sorusunu başarıyla geçti. İkinci baraj sorusuna da kolaylık gelen yarışmacı, 200 bin TL'lik soruyu da gördü.

Yarışmacı 300 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

Geceye damga vuran Filistin sorusu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

300 bin TL'lik soruda yarışmacının karşısına, "İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır?" sorusu çıktı.

Yarışmadan çekildi

Yarışmacı, soruya cevap vermek istemeyerek yarışmadan çekildi.

İsrail'e tepki

Doğru cevap olan 'A-1'in açıklanmasının ardından ünlü sunucu İsrail'e tepkisini dile getirdi.

"Ciddi bir direniş var"

Kenan İmirzalıoğlu, "İnsanın vicdanını, duygularını çok zorlayan bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bir an evvel bunun üstesinden gelirler. Orada ciddi bir direniş var" dedi.

"Bir an evvel son bulsun"

Ayrıca ünlü sunucu, "İnşallah bütün dünyanın da ayaklanmasıyla devletler, hükümetler, bu konuda sessiz kalabiliyor kendi politikalarına göre davranıyorlar, çünkü parayla herkesin başka bir ilişkisi var ama dünya insanları bu işe karşı çıkmaya başladı. İnşallah bu bir an evvel son bulur" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23