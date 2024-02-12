'Kim Milyoner Olmak İster'de Filistin sorusu! Yarışmacı çekildi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde 'İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır? sorusu soruldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde, "İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır?" sorusu geceye damga vurdu.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Simay Doğrusoy, başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı, ilk baraj sorusunu başarıyla geçti. İkinci baraj sorusuna da kolaylık gelen yarışmacı, 200 bin TL'lik soruyu da gördü.

Yarışmacı 300 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

Geceye damga vuran Filistin sorusu

ÖNE ÇIKAN VİDEO

300 bin TL'lik soruda yarışmacının karşısına, "İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır?" sorusu çıktı.

Yarışmadan çekildi

Yarışmacı, soruya cevap vermek istemeyerek yarışmadan çekildi.

İsrail'e tepki

Doğru cevap olan 'A-1'in açıklanmasının ardından ünlü sunucu İsrail'e tepkisini dile getirdi.

"Ciddi bir direniş var"

Kenan İmirzalıoğlu, "İnsanın vicdanını, duygularını çok zorlayan bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bir an evvel bunun üstesinden gelirler. Orada ciddi bir direniş var" dedi.

"Bir an evvel son bulsun"

Ayrıca ünlü sunucu, "İnşallah bütün dünyanın da ayaklanmasıyla devletler, hükümetler, bu konuda sessiz kalabiliyor kendi politikalarına göre davranıyorlar, çünkü parayla herkesin başka bir ilişkisi var ama dünya insanları bu işe karşı çıkmaya başladı. İnşallah bu bir an evvel son bulur" ifadelerini kullandı.