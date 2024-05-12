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Yaşam Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
Yaşam

Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu

Yeniakit Publisher
2024-05-12 23:50:00 -
Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan depremzede Aylin Karakuş, herkese duygusal anlar yaşattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini yaşayan Aylin Karakuş, ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de anlattıklarıyla izleyenleri gözyaşına boğdu.

Annesini ve 29 yaşındaki ağabeyini kaybettiğini anlatan Karakuş'un sözleri sonrası Kenan İmirzalıoğlu da gözyaşlarına hakim olamadı.

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