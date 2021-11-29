  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kim Milyoner Olmak İster'de damga vuran TDK sorusu! Öğretmenler bile zorlanacak
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de damga vuran TDK sorusu! Öğretmenler bile zorlanacak

ATV'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Türkçe öğretmenlerini bile zorlayacak bir soru soruldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 16:04:00 -
Kim Milyoner Olmak İster'de damga vuran TDK sorusu! Öğretmenler bile zorlanacak

Sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışma, bu hafta yine yarışmacıların performanslarıyla ve yarışmacıların karşısına çıkan sorularla konuşuldu.

Son olarak, fenomen yarışmanın 28 Kasım Pazar akşamı yayınlanan bölümüne 100 bin TL'lik TDK sorusu damga vurdu.

Soru, "Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir?" şeklindeydi.

A- Varsız, B- Patırtısız, C- Yoksuz, D- Sırasız şeklinde sıralanan şıklar arasında karar vermeye çalışan yarışmacının hiç joker hakkı kalmamıştı.

A ve C şıkları arasında kalan yarışmacı, C şıkkı 'Yoksuz'da karar kıldı.

Ancak yanıtın A şıkkı 'Varsız' çıkması yarışmacıyı da seyircileri de şaşırttı.

100 bin TL'lik sorunun yanıtını bilemeyen yarışmacı, Milyoner'den 50 bin TL'lik ödülle ayrıldı.

'Yoksuz' NE DEMEK?

Yarışmanın ardından sosyal medya kullanıcıları 'yoksuz' kelimesinin anlamını merak etti. TDK'ye göre 'yoksuz', halk ağzında 'yoksul' anlamında kullanılıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asgari ücret belli oluyor! İşte masadaki rakam
Ekonomi

Asgari ücret belli oluyor! İşte masadaki rakam

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına çok az bir süre kaldı. Sayılı günler kala masadaki rakam da belli oldu.
Benzin ve motorine büyük indirim! Bu geceden itibaren geçerli olacak
Ekonomi

Benzin ve motorine büyük indirim! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 90 kuruş indirim bekleniyor.
Mansur Yavaş'a dikkat!
Siyaset

Mansur Yavaş'a dikkat!

Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın yılan hikayesine dönen cumhurbaşkanı adayıyla ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Mansur Yavaş ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay