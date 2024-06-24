Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik soru gündem oldu! Kabe sorusu heyecanlandırdı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'nin ilgiyle izlenen bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster’de heyecalandıran bir soru soruldu.

Dokuzuncu soruda yarışmacının karşısına, "Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz?" sorusu çıktı.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ, DOĞRU ŞIKKI SEÇTİ

Yarışmadan çekilen yarışmacı, doğru cevabın 'B- Erzincan' olduğunu tahmin etti. Doğru cevabın tahmin ettiği şık olduğunu gören yarışmacı üzüntüsünü dile getirdi.

Yarışmacı, eğer soruya doğru cevap verseydi büyük ödüle 3 adım kalacaktı.

200 BİN TL'NİN SAHİBİ OLDU

Yarışmacı yarışmadan 200 bin TL aldı ve Milyoner'e veda etti.

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