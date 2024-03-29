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Gündem Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından sonra arama rekorları kırdı! Bıldırcın eti hangi ayetlerde geçiyor?
Gündem

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından sonra arama rekorları kırdı! Bıldırcın eti hangi ayetlerde geçiyor?

Yeniakit Publisher
2024-03-29 14:19:00 - 2024-03-29 14:53:55
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından sonra arama rekorları kırdı! Bıldırcın eti hangi ayetlerde geçiyor?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyonluk sorunun ardından bıldırcın eti, sarımsak ve soğanın Kur'an'da hangi ayetlerde geçtiği merak konusu oldu. Sizin için derledik...

Geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyon değerindeki soruda, "Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları 'Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız' diyerek Hz Musa'dan 'Rabb'ine dua et de versin' diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur?" sorusu sorulmuştu.

Yarışmacı, "nohut" cevabını vererek 5 milyon değerindeki soruyu bilmişti. İnsanlar tarafından Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetlerde bıldırcın eti geçtiği merak konusu oldu.

İşte bıldırcın etinin geçtiği ayetler:

A'râf / 160. Ayet

Biz İsrâiloğulları’nı, Yâkub’un on iki oğlundan türeyen oymaklar hâlinde on iki kabileye ayırdık. Çölde susuz kalıp da kavmi Mûsâ’dan su isteyince ona: “Asanla taşa vur!” diye vahyettik. O da vurur vurmaz taştan on iki pınar birden fışkırıverdi. Böylece her kabile su alacağı yeri öğrendi. Yine çöl sıcağında üzerlerine bulutu gölge yaptık; kendilerine kudret helvası ile bıldırcın eti ikram ettik. “Size verdiğimiz temiz ve helâl rızıklardan yiyin” dedik. Onlar bu nimetleri hiçe saymakla aslında bize bir zarar veremediler, fakat böylelikle sadece kendilerine zulmediyorlardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakara / 57. Ayet

 

Üzerinizi bulutlarla gölgelendirmiş ve size kudret helvası ile bıldırcın eti indirmiştik. “Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helâl olanlarından yeyiniz” demiştik. Onlar bu nimetleri hiçe sayarak bize bir zarar veremediler, fakat böylelikle sadece kendilerine zulmediyorlardı.

 

Tâ-Hâ / 80. Ayet
 

Ey İsrâiloğulları! Şüphesiz biz sizi düşmanınızdan kurtardık. Tûr’un bereketlerle dolu sağ yamacında Mûsâ vasıtasıyla sizinle emirlerime uyacağınıza dair sözleşme yaptık. Çölde aç kalmayasınız diye size gökten kudret helvası ve bıldırcın eti ihsân ettik.

 
Bakara / 61. Ayet
 

Ey İsrâiloğulları! Şüphesiz biz sizi düşmanınızdan kurtardık. Tûr’un bereketlerle dolu sağ yamacında Mûsâ vasıtasıyla sizinle emirlerime uyacağınıza dair sözleşme yaptık. Çölde aç kalmayasınız diye size gökten kudret helvası ve bıldırcın eti ihsân ettik.

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Yorumlar

Bıldırcın eti soğan sarmısak nohut

Böylece Bıldırcın eti soğan sarmısak nohut kelimeleri de gündemimize oturmuş oldu. kim milyoner olmak kim milyoner olmak ister derken kültürümüzü de artırmış oldular
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