Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından sonra arama rekorları kırdı! Bıldırcın eti hangi ayetlerde geçiyor?

Geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyon değerindeki soruda, "Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları 'Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız' diyerek Hz Musa'dan 'Rabb'ine dua et de versin' diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur?" sorusu sorulmuştu.

Yarışmacı, "nohut" cevabını vererek 5 milyon değerindeki soruyu bilmişti. İnsanlar tarafından Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetlerde bıldırcın eti geçtiği merak konusu oldu.

İşte bıldırcın etinin geçtiği ayetler:

A'râf / 160. Ayet

Biz İsrâiloğulları’nı, Yâkub’un on iki oğlundan türeyen oymaklar hâlinde on iki kabileye ayırdık. Çölde susuz kalıp da kavmi Mûsâ’dan su isteyince ona: “Asanla taşa vur!” diye vahyettik. O da vurur vurmaz taştan on iki pınar birden fışkırıverdi. Böylece her kabile su alacağı yeri öğrendi. Yine çöl sıcağında üzerlerine bulutu gölge yaptık; kendilerine kudret helvası ile bıldırcın eti ikram ettik. “Size verdiğimiz temiz ve helâl rızıklardan yiyin” dedik. Onlar bu nimetleri hiçe saymakla aslında bize bir zarar veremediler, fakat böylelikle sadece kendilerine zulmediyorlardı.

