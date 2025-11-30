Fatih Karagümrük 0-0 Beşiktaş | CANLI ANLATIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Fatih Karagümrük 0 - 0 Beşiktaş skoruyla devam ediyor.
Fatih Karagümrük 0 - 0 Beşiktaş
29' Oyuncu Değişikliği Tiago Çukur - Berkay Özcan
28' Fatih Karagümrük'te sakatlık yaşayan Tiago Çukur oyuna devam edemeyecek. Sedyeyle oyundan ayrılıyor.
24' Kranevitter oldukça uzak mesafeden şansını denedi. Top farklı şekilde auta çıktı.
21' El Bilal Toure - Cengiz Ünder iş birliği az daha golle sonuçlanıyordu. Cengiz'in şutu savunmadan döndü.
20' Serginho'nun sol kanattan ayak dışı uzun pasında Fofana hareketlendi. Ancak Paulista direkt kademeye girerek tehlikeye engel oldu.
19' Kranevitter'in Cengiz Ünder'in ayağına basması sonrası hakem Halil Umut Meler, Fatih Karagümrük'ün takım kaptanı Atakan'ı çağırarak "daha dikkatli olmaları" noktasında uyarıda bulundu.
18' Sarı Kart - Matías Kranevitter
17' Paulista'nın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Jurasek içeri döndü. Cerny de gerideki Orkun'u düşündü. Orkun'un uzaktan çektiği şut kalecide kaldı.
13' Sarı Kart - João Camacho
9' Köşe vuruşu organizasyonunda Jota iyi yükselip topu kaleye yolladı. Kaleci Grbic güçlükle çıkarabildi.
7' Fatih Karagümrük'te Ricardo Esgaio bir sakatlık yaşıyor. Sakatlık nedeniyle oyun yaklaşık 2 dakika durdu.
5' Köşe vuruşu organizasyonunda Cengiz Ünder ceza sahası dışından kaleyi düşündü. Top üstten auta gitti.
1' Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye Beşiktaş başladı.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Roco, Balkovec, Doh, Kranevitter, Camacho, Tiago, Serginho, Fofana.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal.