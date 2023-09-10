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Medya Kim Milyoner olmak İster yarışmasında tarihi an! 1 milyonluk soru
Medya

Kim Milyoner olmak İster yarışmasında tarihi an! 1 milyonluk soru

Yeniakit Publisher
2023-09-10 21:36:00 - 2023-09-10 21:41:14

Kim Milyoner olmak İster yarışmasında tarihi an. Yarışmaya katılan Rabia Birsen Güvercin, başarılı bir performans sergileyerek milyonluk soruya gelmeyi hak etti. 1 milyonluk soru 'Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?' diye soruldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk soruyu açtırdı. Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi.

1 milyon liralık soru açıldı

Popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Göğercin,1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.

"Umarım bildiğim yerden gelir"

1 haftalık süre zarfında bilgilere tekrar baktığını söyleyen 24 yaşındaki yarışmacı, "Örnek soru yok. 4 tane ya da 5 tane. Hiçbir fikrim yok. Ne geleceğine dair hiçbir fikrim yok. Umarım bildiğim yerden gelir" açıklamasında bulundu.

İşte final sorusu

Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi.
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