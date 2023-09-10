Kim Milyoner olmak İster yarışmasında tarihi an! 1 milyonluk soru

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk soruyu açtırdı. Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi.

1 milyon liralık soru açıldı

Popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Göğercin,1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.

"Umarım bildiğim yerden gelir"

1 haftalık süre zarfında bilgilere tekrar baktığını söyleyen 24 yaşındaki yarışmacı, "Örnek soru yok. 4 tane ya da 5 tane. Hiçbir fikrim yok. Ne geleceğine dair hiçbir fikrim yok. Umarım bildiğim yerden gelir" açıklamasında bulundu.

İşte final sorusu

Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi.

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