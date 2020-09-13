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Medya ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ gündemi sarstı! Şanslı öğretmen 20 dakikada servet kazandı
Medya

‘Kim Milyoner Olmak İster?’ gündemi sarstı! Şanslı öğretmen 20 dakikada servet kazandı

İngiltere’de ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasına katılan tarih öğretmeni Donald Fear, büyük ödülün sahibi oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-13 11:32:00 -
‘Kim Milyoner Olmak İster?’ gündemi sarstı! Şanslı öğretmen 20 dakikada servet kazandı

“Kim Milyoner Olmak İster?” adlı yarışmada büyük ödülün sahibi olan 57 yaşındaki tarih öğretmeni Donald Fear, İngiltere’nin gündemine oturdu.

Şıkları görmeden cevapladı

15 sorunun 13’üne şıkları dahi görmeden cevap veren Fear, 20 dakikada 1 milyon sterlinin (9.5 milyon TL) kazandı. Yarışmanın 20 dakika sona ermesi yarışma tarihinde bir rekor.

Şanslı öğretmen son soruya gelene kadar 3 jokerini de kullanmadı. Son soruda da jokerlerini kullanmayan Fear, şıkları dahi görmeden soruya doğru cevap vererek büyük ödülü kazandı.

Yarışmanın son sorusunda “1718 yılında, şimdilerde North Carolina olarak bilinen kıyıdaki savaşta hangi korsan hayatını kaybetmiştir” sorusu yöneltildi. Sorunun cevabını bildiğini söyleyen Fear ‘Karasakal’ diyerek doğru cevabı verdi.

20 dakikada milyoner olan öğretmen, ödülü aldıktan sonra hemen, çalıştığı okula emeklilik için başvuruda bulundu.

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