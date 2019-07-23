Kim Jong'un gizli silahı ortaya çıktı

Kuzey Kore'nin devlet haber ajansı KCNA, Devlet Başkanı Kim Jong Un'un dün yeni inşa edilmiş askeri denizaltıyı teftiş ettiğini duyurdu. Balistik füze taşıyabildiği tahmin edilen aracın ABD'ye mesaj verme amacıyla basına gösterildiği düşünülüyor.

Denizaltının sahip olduğu donanım hakkında detaylı bilgiler verilmezken denizaltının yakında kullanıma gireceği belirtildi. Gazetecilere konuşan Kim "Denizaltının operasyonel kapasitesi, doğu ve batısı denizle çevrili ülkemizin milli güvenliği için önemli bir unsur" şeklinde konuştu.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı tarafından çekilen fotoğraf uluslararası ajanslarla paylaşıldı.

"Dünyaya sessizce gözdağı mı veriyor"

Kendisine yakın kurmayları ile denizaltını gezen ve denetimde bulunan Kim Jong-un kısa açıklaması, "Dünyaya sessizce gözdağı mı veriyor" sorusunu akıllara getirdi. Devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada denizaltının Japon Denizi'ne konuşlandırılacağı belirtildi. Kim Jong-un'un denizaltı projesine büyük önem verdiği belirtilirken, yapım sürecinden çok memnun kaldığı aktarıldı. Denizaltı konusunda büyük umutları olduğu dile getirilirken, denizaltının balistik füze fırlatabildiği tahmin ediliyor.

Kim Jong-un'a eşlik eden kurmaylar arasında Kuzey Kore'nin füze programını yöneten Kim Jong-sik ve ülkedeki silah ve cephane araştırmalarını yöneten Ulusal Savunma Akademisi'nin Başkanı Jang Chang Ha'nın olması tartışmayı alevlendirdi.

ABD'de bazı akademisyenler ve uzmanlar Kuzey Kore'nin denizaltı filosunu güçlendirmek istediğini ve balistik füze taşıyan bir denizaltıya Pyongyang yönetiminin çok büyük önem atfettiğini dile getirdi. Bazı uzmanlar, "Bu fotoğrafta ilginç olan detay şu, Kim en son Şubat 2018'de askeri geçit töreninde nükleer silahları taşıyan sistemleri incelemişti. O zamandan beri nükleer silahları incelememişti, böylelikle bir mesaj vermiş olabilir" dedi.

Trump-Kim görüşmesinden sonuç çıkmamıştı

Kuzey Kore'nin deniz filosunda çok sayıda denizaltının bulunduğu biliniyor. Ancak bunlardan kaçının operasyonel ve nükleer balistik füze taşıma kapasitesine sahip olduğu bilinmiyor. 2016 yılında Kuzey Kore, başarılı bir nükleer tatbikat gerçekleştirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore arasında onlarca yıldır devam eden gerilim, Amerikan Başkan Donald Trump'ın geçen sene attığı adımlarla kısmen normalleşme sürecine girse de iki ülkenin liderleri arasındaki müzakereler sonuç vermemişti. Kuzey Kore'ye ayak basan ilk görevdeki ABD Başkanı Trump, nükleer faaliyetlerin sonlandırılması konusunda Kim ile konuşmalara devam etse de somut bir gelişme kaydedemedi.