Kim Jong-un'un tuhaf taktiği! Kuzey Kore çuvalladı, gerçekler ortaya çıktı

Kuzey Kore'nin yasadışı olarak milyonlarca dolarlık kum sattığı iddia ediliyor. Sürekli olarak yaptırımları deleceği ve nükleer test yapacağı endişesiyle uluslararası radarın altında olan ülke, daha önce büyük miktarlarda kömür ve diğer malları yasadışı satmakla suçlandı. CNN, ülkenin gümrük makamlarının gözetiminden ve BM yaptırımlarından kaçınmak için mallarını okyanusta bir gemiden diğerine taşıdığını öne sürdü.

100'den fazla gemi toplandı

Büyük verileri kullanarak güvenlik sorunlarını analiz eden ve araştıran bir sivil toplum kuruluşu olan Washington merkezli Gelişmiş Savunma Araştırmaları Merkezi, Kuzey Kore sularında ve Kuzeydoğu Asya'daki trafiği takip ediyor. Lucas Kuo ve Lauren Sung adlı iki analist, geçen yılın mayıs ayında Kuzey Kore Haeju limanı yakınlarındaki sularda 100'den fazla gemi toplandığını bildirdi.

On milyonlarca dolar

Araştırmacılar, söz konusu "gemiden gemiye transferlerin", satılanlara bağlı olarak Kim Jong-un'un nakit sıkıntısı çeken rejimine on milyonlarca dolar kazandırabileceği belirtildi.

Kuo ve Sung, geçen mayıs ayını takip eden süre içinde Kuzey Kore’ye yelken açan düzinelerce gemi görmeye devam ettiklerini söyledi. Raporlarda, geçen Mayıs'ta Kuzey Kore denizlerinde 279 geminin milyonlarca dolarlık büyük bir operasyon gerçekleştirdiği ifade edildi.

Kum ihraç ediyor?

Ancak uzmanlar, Kuzey Kore'nin yasadışı silah, uyuşturucu, para, hayvan ya da da kömür taşımak için gemileri kullanmadığı, kum ihraç ettiğini aktardı.

BM yaptırımları taş ve toprak ihracatını yasakladı

Uydu fotoğrafında kum tarama ve kazıma araçları görülüyor. Ancak, Aralık 2017'den uygulamaya başlanan Birleşmiş Milletler yaptırımlarının bir parçası olarak, ülke toprak ve taş ihraç edemiyor, yani Kuzey Kore kumunu satarak uluslararası hukuku ihlal ediyor.

2019 yılında, BM müfettişleri, Kuzey Kore'nin bir "kum ihracat operasyonu" ile 22 milyon dolar kazandığını açıklamış, söz konusu rapor Nisan ayında yayınlanmıştı.

Kum satmak için sıradan bir şey gibi görünebilir, ancak kum beton, cam ve hatta elektronik cihazlara güç veren işlemcilerin ana maddesini oluşturuyor. Dünya her yıl 50 milyar ton kum tüketiyor ve bu da sadece suyun dışındaki diğer kaynaklardan daha fazla kullanıldığı anlamına geliyor. 2008 yılında, Kuzey Kore, Güney Kore’ye yaklaşık 75 milyon dolar değerinde kum sattı.

Çin, diğer tüm ülkelerden daha fazla kum tükettiği için Kuzey Kore'nin yasadışı ihracatında en büyük müşterisi olduğu düşünülüyor.

Kaynak: NTV