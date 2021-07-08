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Dünya Kim Jong-un'un sağlık durumu nasıl? Güney Kore istihbaratından açıklama
Dünya

Kim Jong-un'un sağlık durumu nasıl? Güney Kore istihbaratından açıklama

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili iddialara Güney Kore istihbaratından yapılan açıklamada "Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 17:12:00 - 2021-07-08 17:14:27
Kim Jong-un'un sağlık durumu nasıl? Güney Kore istihbaratından açıklama

Koronavirüs salgınıyla beraber zor günler geçiren ve halkına kıtlık uyarısı yapan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son görüntüsüyle uluslararası kamuoyunda soru işaretlerine neden olmuştu.

Babası ve dedesi kalp rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti

Uzun süre kameralar karşısına çıkmayan 37 yaşındaki Kim, geçtiğimiz günlerde İşçi Partisi'nin bir toplantısına katılmış ve eski görüntüsünden eser kalmadığı görülmüştü. Oldukça zayıfladığı dikkat çeken Kim'in bir hastalığı olup olmadığı spekülasyonları yapılırken, Devlet Başkanı olduktan sonra hızla kilo alan Kim Jong-un'un, babası ve dedesinin kalp rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

10 ila 20 kilo arasında zayıfladı

Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili en net açıklama Güney Kore'den geldi. Milletvekili Kim Byung-kee, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ilgili istihbarat yetkililerinin kendileriyle paylaştığı bilgileri aktardı. ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre, Güney Kore istihbaratı Kim'in 10-20 kilo arası zayıfladığını belirtiyor.

"Yürümesinde de herhangi bir sıradışı görüntü yok"

Kim Jong-un'un sağlığında bir sorun olmadığını savunan Kim Byung-kee, "Eğer bir problem olsaydı, Kim'in kontrolü altındaki sağlık kliniğine tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi. Böyle bir durum olduğuna dair izler tespit edilmedi" dedi. Kuzey Kore liderinin uzun saatler süren toplantılara katıldığını belirten Kim Byung-kee, yürümesinde de herhangi bir sıra dışı görüntü olmadığını savundu.

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