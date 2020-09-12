Kim Jong-un'dan ilginç infaz

Güney Kore gazetesi Daily NK'dan çarpıcı bir iddia geldi.

"Eleştirildiği için infaz edildiler"

Gazeteye konuşan kaynak, beş Kuzey Kore Ekonomi Bakanlığı çalışanının, ülke lideri Kim Jong-un izlediği politikalara yönelik eleştirileri sebebi ile infaz edildiğini, öldürülen beş kişinin 30 Temmuz tarihinde Kuzey Kore hükümetinin finans ve ticaret alanındaki problemleri çözemediğini söyledikten sonra vurulduğunu ileri sürdü.

"Masadan ayrıldı ve polise haber verdi"

İddiaya göre; bakanlık yetkilileri bir akşam yemeğinde eleştirilerde bulundu ve burada Kuzey Kore'nin yaklaşan ticari yaptırıma karşı yabancı ülkeler ile işbirliği geliştirmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine genç meslektaşlarından biri masadan ayrılarak bu konuşmaları gizlice Kuzey Kore polisine haber verdi ve ardından tutuklandı.

"Aileleri de kampa nakledildi"

Gazetenin iddiasına göre; yetkililerin ailelerinin siyasi muhaliflerin atılması ile ünlü Yodok'taki Kamp 15'e nakledildiği öne sürüldü.

"Kim infazlardan mutlu"

Gazetedeki habere göre, Kim Jong-un ülkenin ulusal güvenliğine tehdit olarak gördüğü yetkililerin idam edilmesinden mutlu.

Ceza sözü vermişti

Bu gelişmeler, Kuzey Kore lideri Kim'in tayfun zamanında emirleri yerine getirmeyen yetkilileri ağır bir şekilde cezalandırma sözü vermesinden sonra geldi.

Kim'in bu sözü, son zamanlarda ülkedeki selden zarar gören bölgelere gerçekleştirdiği gezi esnasında vermişti.

Kaynak: star.com.tr