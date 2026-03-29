Kim Jong Un’dan ABD’ye gözdağı: Yeni nesil roket motoru test edildi

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından Pazar günü duyurulan teste göre, yeni motor yüksek itiş gücü ve hızlı fırlatma kabiliyetiyle öne çıkıyor. Uzmanlar, bu teknolojinin Kuzey Kore'nin geçtiğimiz Ekim ayında görücüye çıkardığı "Hwasong-20" kıtalararası balistik füzesi (ICBM) için geliştirildiğine dikkat çekiyor.

Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü’nden analist Hong Min, bu testin Pyongyang’ın "dünyanın herhangi bir noktasını vurabilme" kararlılığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Karbon fiber gövde ve modern savunma

Test edilen motorun karbon fiber bileşik malzemeden üretildiği ve stratejik saldırı kapasitesini modernize etme hedefi taşıdığı belirtildi. Kim Jong Un, test sırasında yaptığı açıklamada Kuzey Kore savunma kabiliyetlerinin "köklü bir değişim aşamasına" girdiğini vurguladı.

Savunma sanayiindeki diğer gelişmeler:

Süper Tank: Kim Jong Un, "neredeyse tüm tanksavar silahlarına karşı koyabilecek" kapasitede olduğu iddia edilen yeni bir ana muharebe tankının testlerini inceledi.

Özel Kuvvetler: Muharebe sahalarında doğrudan kullanılacak ileri düzey silahların denetimi için özel bir eğitim üssü ziyaret edildi.

Gerilim hattında karşılıklı suçlamalar

Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programları Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları altında olsa da Pyongyang, bu çalışmaları ABD ve Güney Kore'den gelen tehditlere karşı bir "savunma kalkanı" olarak nitelendiriyor. Benzer bir motor testinin en son Eylül 2025'te yapıldığı biliniyor.

"Stratejik silahlarımız, her türlü dış tehdidi bertaraf edecek seviyeye ulaşıyor."