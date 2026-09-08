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Aktüel Kim haklı?
Aktüel

Kim haklı?

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Kim haklı?

İş Güvenliği Uzmanı Nasuh Boztepe 'Kim haklı?' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

Yabancı plakalı bir araç kaza yaparsa ne olur?

Hemen hemen her gün arabalarla işimize gidip geliyoruz. Çeşitli kazalar da görüyoruz. Lüzumsuz kavgalara da şahit oluyoruz.

İnsanlar çözümü kavgada arıyorlar.

Kazanın şoku ile insanlar ne yapacaklarını şaşırıyorlar.

Kaskolu bir araç ile giderken kaza yaparsanız, eğer siz alkollü değilseniz ve ehliyetiniz varsa, suçlu siz de olsanız, karşı taraf da olsa sizin aracınızın tamiri kasko poliçesinden yapılır.

 

Bedeni zararlar da buradan ödenir. Kiralık araç verilir, iş gücü kaybı varsa onlar da kaskodan ödenir.

Suç sizde ise sizin trafik poliçenizden, karşı tarafın hasarı ve araç değer kaybı alınır.

Karşı tarafın hasarı trafik poliçesinde yazan miktarı aşarsa, sizin kasko poliçenizde yazılan miktar kadar ödeme yapılır.

Kazalarda, ilgili sigorta şirketinin anlaşmalı servislerinden araç tamiri yapılırsa ücret ödenmez.

Ancak anlaşmalı olmayan bir serviste araç tamiri yapılırsa, müşteri araç tamir ücretini servise öder. Sigorta şirketi de müşteriye geri ödeme yapar.

Ülkemizde gerek turist, gerekse yerleşik yabancı uyruklular çoktur.

 

Yabancı plakalı araçlarla yapılan kazalarda, eğer yeşil sigortası varsa polisin gelip tutanak tutması daha sağlıklı olur. TRAMER kaydı önemlidir.

Türkiye'de yapılan, kısa süreli ve bir yıllık olan poliçelerde ise anlaşmalı tutanak tutularak işleme devam edilebilir.

Yaralanmalı kazalarda her halükârda polis tutanağı şarttır.

Kazalarda önce tedbir sonra takdir düşüncesiyle hareket etmek gerekir.

Kalın sağlıcakla,

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