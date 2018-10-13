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Kim diz çöktü; Türkiye mi, ABD mi?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında ABD'li casus Andrew Brunson'un tahliye edilmesi ve döviz ilişkisini ele aldı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:05
Kim diz çöktü; Türkiye mi, ABD mi?

Dün görülen davada ABD'li casus Brunson 3 yıl 1 ay 15 gün ceza aldı. Cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurulan Brunson, tahliye edildi ve ABD'ye gitti. Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, duruşma günü dolarda yaşanan hareketliliği analiz ederek neler yapılmaya çalışıldığını açıkladı.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;

Düne kadar “Casus rahip” diyordum..

Dün mahkeme kararını verdi..

Artık mahkeme kararı gereği, sadece “Terör destekçisi” diyebileceğim..

Evet; terör destekçisi o Brunson ile dolar arasındaki ilişkiyi yakından takip ediyorum..

12 Ekim’de duruşması var ya..

Üç gün öncesinden bakıyorum, neler oluyor diye.. 

Dolarda değer inişi yavaştan yavaştan başlıyor.

Dün sabah itibari ile 5.85’e kadar geriledi..

Terör destekçisi Brunson’u serbest bıraktırmak isteyenler, “Tahliyeyi piyasalar satın aldı” yorumu yapıyorlar..

Yani..

“Bir serbest bırakılsın, bakın daha ne güzellikler yapılacak” havasındalar..

Duruşma başladı..

Ara verildi..

Sonra savcı tahliye talebinde bulundu..

Seyir hep dövizde iniş sürecek modunda..

Karar açıklanıyor..

Sembolik bir ceza.. Ve tahliye.. Yurtdışı yasağı da yok..

Hani Brunson’ın yattığı süreyi bile karşılamayan, dava açsa “Ben fazla yattım”dese, tazminat alacağı kadar azıcık bir ceza..

Piyasalar da zaten bu kararı önceden satın almaya hazırlanmıştı..

Üretim eksikliği falan hikaye..

Cari açık falan palavra..

“Türk ekonomisine operasyon var, operasyon” diye bas bas bağırdığımız yazılarımızdaki haklılığı ispatlayacak bilgileri bekliyoruz..   

Dolar inecek, TL çıkacak..

TL ile birlikte, şapkalar da, saygı ile çıkartılacak..

Gerçekten de.. Tahliye kararından sonraki ilk dakikalar da..

Dolar biraz daha iniyor..

5.65’e kadar geriliyor..

Ama o ne?

Kısa sürede seyir yönü değişiyor..

Biz tahliye kararı ile birlikte, ABD alacağını aldı, şimdi artık doları serbest bırakırdiye beklerken..

TL üzerindeki baskıyı geri çekerler diye umut ederken..

Yavaştan yavaştan..

Dolar aldı başını, tekrar çıkışa geçti..

Bir-iki saat içinde 5,95’lere kadar çıktı..

Niye ki acaba?

Yoksa..

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 10:05
  1. casus brunson
  2. Ali Karahasanoglu

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