Kim daha iyi kripto para uzmanı tartışması! Birbirlerini yediler

İlk olarak CNN Türk'te kripto paraları konuşan Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Erkin Şahinöz Twitter'da girdikleri tartışmada birbirlerine sert açıklamalarda bulundu.

Demirtaş yaptığı açıklamada, "Erkin hesabının çalındığını düşünüyorum (yani umarım öyledir). Yoksa bu üslubun çok çirkin ve üzücü. Nasıl böyle konuşabiliyorsun ? Benim TÜM Kripto paralara Saadet zinciri diyenlere yazdığım "bilmeyenler konuşmasın" twitimi kendi üstüne alınır gibi yapıp bunları yazman acaip. Bu çirkin üslubunu bir an önce değiştirmeni dilerim. Seninle ilgili ne program sırasında (zaten herkes izledi yayını), ne öncesinde, ne sonrasında en ufak bir şey söylemedim? Seni sadece sosyal medyadan severek takip ediyorum. Hala bu üslubun karşısında hayret içindeyim." dedi

Şahinöz ise, "Demirtaş köpekleri saldırıyor. Kim takar? Fazla şımarttınız bu Demirtaş'ı " dedi.