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Kim bu Taner Çetin? Taner Çetin nerelidir? Taner Çetin Ekrem İmamoğlu İBB atama

Taner Çetin, Ekrem İmamoğlu tarafından İBB'ye atanmasından sonra kim bu Taner Çekin? sorusu sorulmaya başladı. 23 Haziran seçimlerine CHP, İP ve HDP’nin ortak adayı olarak giren ve seçimlerde kazanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturur oturmaz İBB’ye atamaları da yaptı. İBB Kültür Daire Başkanı olarak 1992 ila 1996 yılları arsasında Silivri Belediyesi Kültürevi Müdürlüğü görevini yürüten Taner Çetin’i atadı. Peki kim bu Taner Çetin? Taner Çetin nereli ve kaç yaşında? Taner Çetin hangi görevlerde bulundu?

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:39
Kim bu Taner Çetin? Taner Çetin nerelidir? Taner Çetin Ekrem İmamoğlu İBB atama

23 Haziran seçimlerine CHP, İP ve HDP’nin ortak adayı olarak giren ve seçimlerde kazanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturur oturmaz İBB’ye atamaları da yaptı. İBB Kültür Daire Başkanı olarak 1992 ila 1996 yılları arsasında Silivri Belediyesi Kültürevi Müdürlüğü görevini yürüten Taner Çetin’i atadı. Peki kim bu Taner Çetin? Taner Çetin nereli ve kaç yaşında? Taner Çetin hangi görevlerde bulundu?

İmamoğlu’nun kültür işlerini teslim ettiği Taner Çetin hakkında şok iddialar! “Odasına giren kadınların süresine göre...”

Taner Çetin kimdir

1962 yılında Silivri'de doğan Taner Çetin, Konya Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar Silivri'de halkoyunları eğitmenliği yaptı. 1989 yılında belediye başkanı seçilen Selami Değirmenci tarafından 1990 yılında kurulan Silivri Belediyesi Kültürevi'nde halkoyunları eğitmenliğine getirildi. 1992 yılında Kültürevi Müdürü oldu ve bu görevini 1996 yılına kadar sürdürdü. Bu süre içerisinde Silivri'den birçok gencin kültür ve sanatla tanışmasına önayak oldu.

Çetin, 1992 yılında Silivri FM adıyla kurtulan ve daha sonra Marmara FM-TV adını alan Silivri'nin ilk özel radyo ve televizyonunun da kurucuları arasında yer aldı. 2000 ila 2014 yılları arasında Avcılar Belediyesi'nde Kültür Müdürü olarak görev yaptı. Arka arkaya düzenlenen organizasyonlarla Avcılar ve çevresinde oturan gençlerin kültür ve sanatla tanışmasına yardımcı oldu. Avcılar Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin çok sayıda uluslararası yarışmada derece almasını sağladı. 2014 yılında Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne atandı. Yine yoğun bir çalışma temposu içerisinde Beylikdüzü'nü kültür ve sanat çalışmaları konusunda söz sahibi haline getirdi.

Beylikdüzü Belediyesi Senfoni Orkestrasını kurdu. Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkan adayı olmasıyla birlikte hem 31 Mart hem de 23 Haziran seçimlerinin organizasyonunda aktif görev aldı. İBB Kültür Müdürlüğü'ne atanan Taner Çetin evli ve iki çocuk babası.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:39
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Kim bu Taner Çetin kimdir nerelidir?
  4. taner çetin ibb kültür daire başkanı
  5. Taner Çetin Ekrem İmamoğlu İBB atama

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