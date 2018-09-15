Kim bu savcılar? Açıkla Dursun Çiçek!

yeniakit.com.tr CHP’li eski asker Dursun Çiçek; KRT TV'te gazeteci Çağlar Cilara'nın konuğu olarak katıldığı programda skandal bir açıklamaya imza attı. AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşan Çiçek, “Onları iktidardan indirin bakın biz onları nasıl yargılıyoruz diyen başsavcılar var” şeklinde bir açıklama yaptı.

'HDP'LiLER, CHP'DEN ADAY GÖSTERİLSİN' DEMİŞTİ

KRT TV'de skandal açıklamalara imza atan Dursun Çiçek'in yanlışları bununla da bitmiyor. Çiçek geçtiğimiz günlerde yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak, 'kriterlere uygun HDP'liler, CHP'den aday gösterilsin' şeklinde bir açıklamaya imza atmış ve parti içindeki kıdemli CHP'lilerden yoğun şekilde tepki görmüştü.