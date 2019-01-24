Kim bu fırsatçılar?

Hükümetin ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’ seferberliği ile piyasaları denetleyecek düzenlemelerle ilgili çalışmaları sürerken, fırsatçılar da boş durmuyor. İthal ürünler bir tarafa ülkemizde üretilen mevsim sebze ve meyvelerdeki pazar ile market fiyatları arasındaki fark tepkiyle karşılanıyor. Havaların soğumasıyla sebze ve meyve fiyatları tırmanışa geçti, pazar ve marketler arasındaki uçurum daha da büyüdü.

Bakan albayrak uyarmıştı

Kış aylarının gelmesiyle artan sebze ve meyve fiyatları ve marketlerin indirime yanaşmamasına vatandaşlar tepki gösteriyor. Marketler ile pazar fiyatları arasındaki makasa dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın uyarılarına rağmen kapanmıyor. Bakan Albayrak, geçen hafta yaptığı açıklamada, pazardaki fiyatlar ile market arasında çok fark olduğunu belirterek, “Özellikle rakamlara baktığımızda, Enflasyonla Topyekûn Mücadele programına destek veren birçok paydaşın yanında, desteği daha az olanı da ona göre değerlendiriyoruz. Takip ediyoruz, marketlerde istediğimiz rakamlar yok. Pazar ve market arasında ciddi fiyat varsa demek marketlerimiz beklenen katkıyı yapmıyor. Marketlerle konuşacağız” demişti.

Makas kapanmak bilmiyor

Bakan Albayrak’ın uyarılarına rağmen birçok semt pazarında kilosu 3 TL olan portakal, büyük marketlerde 5 TL’den satılıyor. Pazarda 1.5 TL olan maydanoz markette 3.5 TL, kilosu 7 TL olan salatalık 10 TL, kilosu 3.5 TL olan mandalina 5.5 TL, kilosu 4 TL olan kabak markette 8.5 TL’ye alıcıya ulaşıyor.

“Perakende sektörüne kural konulmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, fiyat istikrarı ve rekabet ortamının sağlanabilmesi açısından perakende sektörüne kural konulması gerektiğini belirtti. Palandöken, “Çarşı pazar esnafı ihmal edildikçe, işsiz sayısı da kapanan iş yerleriyle birlikte artıyor. Bu konuda gerekli yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmeli” açıklamasında bulundu.