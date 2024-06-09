Kim bilir kaç kişiye sahte soru sattılar! ‘YKS soruları çalındı’ iddiası ellerinde patladı

Üniversite adayları 8-9 Haziran tarihlerinde Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) aşamalarından oluşan iki oturumda ter döktü.

Sınavın ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle "soruların çalındığı" iddiası gündem oldu.

TYT sorularının sınavdan sonra paylaşılması nedeniyle ciddiye alınmadı!

Telegram hesabından paylaşılan TYT sınav sorularının 3'ü sınavda sorulan 3 soruyla aynı çıktı. Ancak soruların TYT oturumu tamamlandıktan sonra paylaşıldığı ortaya çıktı. TYT’de yaşanan bu durum sınav sonrası olduğu için ciddiye alınmadı.

Öte yandan bu sabah saat 10:15'te başlayan AYT oturumundan yaklaşık 10 saat önce aynı hesap tarafından 24 soru daha paylaşıldı. Paylaşıma, “AYT 2024 Sızdırılan Sorular” başlığı atıldı. Paylaşıma ayrıca, “Gençler tüm AYT sorularının soru ve cevaplarıyla birlikte fiyatı sadece 3 bin TL. Eğer sınavda başarı göstermek istiyorsan aşağıdaki linkten ulaş” mesajı da eklendi.

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1 milyonu aşkın sorunun bulunduğu havuzdakilerle aynı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Başdanışmanı Prof. Dr. Ergun Yolcu, iddialara ilişkin Sözcü gazetesine konuştu. Yolcu, "Bahse konu Telegram grubunda yayınlanan ve 2024 yılı AYT soruları olduğu iddia edilen görsellerde yer alan sorularla ilgili yapılan çalışmalarda ilgili soruların ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı’na ait resmi internet sitesi soru havuzunda yer aldığı görülmüştür. İlk tespitimiz böyle olup, sınav sonrası tekrar karşılaştırılacak. Takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dolandırıcılık ihtimali güçlendi!

ÖSYM sınavları için soru hazırlayan 10 binden fazla uzman bulunuyor.

ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak soru havuzunda ise uzmanlar tarafından hazırlanan 1 milyonu aşkın soru yer alıyor. Bu sorulardan 120'si AYT oturumunda birebir aynısı ya da benzeri olacak şekilde kullanılıyor.

"Soruların çalındı" iddiasına sebep olan Telegram hesabının paylaştığı soruların, 1 milyonu aşkın sorudan oluşan havuzdakilerle aynı olduğunun öğrenilmesi, "dolandırıcılık" ihtimalini güçlendiriyor. Öte yandan TYT sorularından 3'ünün aynı çıkması ve sınavdan sonra paylaşım yapılması da sınavda görevli bir kişiyi işaret ediyor.