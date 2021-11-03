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Sağlık Kim 3.doz Biontech olabilir? Kaç yaş 3.doz Biontech yaptırabilir?
Sağlık

Kim 3.doz Biontech olabilir? Kaç yaş 3.doz Biontech yaptırabilir?

Biontech 3.doz aşı randevusu nasıl ne zaman alınacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde Sinovac ve Biontech aşıları uygulanıyor. Sinovac aşısı olan vatandaşlara 3.doz aşı uygulanıyordu ancak Biontech aşısı olanlara ilişkin böyle bir karar yoktu. Konu hakkında beklenen açıklama geldi. Peki, kaç yaş 3.doz aşı olacak? Biontech aşısı 3.doz kimlere çıktı?

Yeniakit Publisher
2021-11-03 23:28:00 -
Kim 3.doz Biontech olabilir? Kaç yaş 3.doz Biontech yaptırabilir?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiği ifade ediliyor. Bu sebeple aşılamaya büyük önem veriliyor. 2 doz Biontech aşısı olanlara 3.doz aşı yapılmıyordu. Bu karar revize edildi ve belirlenen yaş grubuna 3.doz Biontech hakkı tanımlandı. Peki, kaç yaş 3.doz Biontech olabilir?

Kim 3.doz Biontech olabilir? Kaç yaş 3.doz Biontech yaptırabilir?

Koronavirüs Bilim Toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3.doz Bİontech kararını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak. 2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek" dedi.

Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar şöyle;

1.mRNA aşısı olmuş olup 2.dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi.

a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar

b)18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar

c)Başta sağlık çalışanları olmak üzerek yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

2.60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ve gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımız aşıları eksik kalmamalı.

3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

4. Mevcut aşılama durumu da değerlendiriliştir. 1 doz aşılı olanların nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59'dir. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70'in üzerine çıkarılması gerekmektedir.

5.Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uygulamanın 4 Kasım’da başlayacağını bildirdi. Vatandaşlar 4 Kasım gece yarısı itibariyle MHRS ya da ALO 182’den randevu alabilecek.

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