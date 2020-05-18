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Kilyos'ta jandarma ekipleri market ve fırınları denetledi

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:42:13 -
Kilyos'ta jandarma ekipleri market ve fırınları denetledi

İSTANBUL (AA) - Kilyos'ta jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında fırın ve marketleri denetledi.

Sarıyer ilçe jandarma ekipleri, sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde market ve fırınları denetleyerek hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Ekipler, çalışanları, virüsten korunma konusunda bilgilendirirken, alınması gereken önlemleri aktardı.

İş yerlerinde sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyulduğu görülürken, ekipler, fırınların iftar vaktinden iki saat önce üretime ara vermesi, marketlerin ise 16.00’da kapatılması konusunda hatırlatmada bulundu.

Müşterilerin daha sağlıklı ve daha güvenli alışveriş yapabilmesi için hijyene önem verildiğini belirten fırın çalışanları, "Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. 18.00'de üretim duruyor ama satışlara devam ediyoruz. Böylelikle kuyruk olmasını engelliyoruz. Eldiven, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz." şeklinde konuştu.

Alışveriş yapmaya gelen müşterileri maskesiz içeri girmemeleri konusunda uyardıklarını ifade eden market çalışanları da, "Müşteriler dükkana maskesiz geldiğinde içeri girmemeleri konusunda uyarıyoruz. Gerekli yazıları yazdık, para alışverişlerini de titizlikle gerçekleştiriyoruz." dedi.






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